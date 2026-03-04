Onil saca a licitación su nueva contrata de recogida de basura y limpieza por 9,5 millones

El Ayuntamiento de Onil inicia el proceso de contratación del nuevo servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, "dando un paso definitivo hacia la modernización del municipio", según ha informado este miércoles el Consistorio. El contrato tiene un valor estimado de 9,5 millones por los 11 años de duración que contempla, a razón de 797.903,02 euros al año, según la información que recoge la Plataforma de Contratación del Estado.

El pleno ha dado luz verde en la sesión del pasado 17 de febrero al nuevo expediente para la contratación de los servicios de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. "Esta aprobación marca un hito en la gestión municipal, ya que pone fin a un periodo prolongado de dependencia de un contrato obsoleto e infradimensionado", aunque el proceso para adjudicar y poner en marcha el nuevo servicio tardará meses.

"Hasta la fecha, el municipio operaba bajo un contrato iniciado hace casi 13 años, el cual no solo se encontraba desfasado respecto a las necesidades actuales de la población, sino que operaba bajo una continuidad extraordinaria, lo que limitaba las capacidades operativas y generaba restricciones legales para la mejora del servicio", han señalado desde el Consistorio. Un servicio que va a continuar hasta que se adjudique y entre en vigor el nuevo contrato.

Una transformación integral del servicio

"El nuevo pliego no supone un mero mantenimiento, sino una transformación profunda diseñada para elevar los estándares de limpieza, sostenibilidad y eficiencia en el municipio". Entre las mejoras sustanciales que contempla el nuevo contrato, el ejecutivo municipal destaca:

• Refuerzo humano: Un incremento de más del 100% del personal adscrito al servicio, garantizando una mayor cobertura y atención.

• Renovación tecnológica: Sustitución total de la maquinaria actual por vehículos y herramientas de última generación.

• Gestión de residuos mejorada: Renovación completa del parque de contenedores, asegurando la disponibilidad de todas las fracciones de reciclaje en todas las islas de aportación.

• Uniformidad urbana: Sustitución y unificación de todas las papeleras del municipio, mejorando la estética y funcionalidad.

• Cobertura en núcleos diseminados: Construcción de nuevas áreas de aportación para atender las necesidades de los vecinos residentes en zonas rurales y diseminadas.

• Integración de servicios extra: El contrato absorbe tareas que hasta ahora se gestionaban de forma periódica o independiente, como la operativa de la Nit de les Fogueres, el desbroce de cunetas en caminos rurales y las limpiezas de choque tras eventos y festividades locales.

• Concienciación ambiental: Inversión específica en campañas de educación y sensibilización para fomentar el reciclaje y el cuidado del entorno.

Así, tras la aprobación plenaria, el procedimiento de adjudicación ya ha sido activado. El pliego de condiciones ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y el plazo para la presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas se encuentra abierto hasta el próximo 7 de abril de 2026.

Con este paso, "el Ayuntamiento de Onil reafirma su compromiso con la mejora de los servicios públicos básicos, buscando dotar a la ciudadanía de una gestión más eficiente, sostenible y adaptada a la realidad actual del municipio", han añadido desde la Corporación.