Alcoy, capital europea para la internacionalización de la Formación Profesional
Representantes de 15 países europeos acuden a la Asamblea General de Xarxa FP que acoge el Parque Tecnológico de Rodes para analizar los resultados de la movilidad de estudiantes y profesorado
Alcoy, capital europea para la internacionalización de la Formación Profesional. El Parque Tecnológico Urbano de Rodes ha acogido la XXVII Asamblea General de Xarxa FP, un encuentro que ha reunido a representantes de diferentes ciudades europeas integradas en esta red dedicada a impulsar la internacionalización de la Formación Profesional.
La sesión ha sido inaugurada por el alcalde de Alcoy, Toni Francés, y ha contado también con la presencia de la presidenta de Xarxa FP, María Jesús Cervero, y de su secretario general, Jordi Castillo.
El alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha valorado el impacto de estas acciones para el tejido educativo de la ciudad y el trabajo conjunto entre el Ayuntamiento, los centros de Formación Profesional y el tejido empresarial.
Según ha detallado el primer edil, "Alcoy es un miembro muy activo de esta asociación y formamos parte de ella desde hace quince años. Es importantísima la tarea que se hace dando oportunidades para que nuestros estudiantes de Formación Profesional puedan ampliar sus experiencias, sus competencias y puedan conocer otros países, así como tener la oportunidad de acoger a alumnos de toda Europa en nuestra ciudad".
Alcoy forma parte de Xarxa FP desde el año 2012 y, desde 2017, integra su Comité Ejecutivo. Desde su incorporación a la red, se han gestionado más de 1.300 movilidades de estudiantes y personal docente, con 243 movilidades solo en el último año, la cifra más elevada registrada hasta ahora.
La participación en Xarxa FP permite que el alumnado alcoyano realice prácticas en empresas de otras ciudades europeas, al mismo tiempo que empresas locales acogen a estudiantes procedentes de otros países. Además, los centros educativos mantienen relaciones con instituciones internacionales, hecho que facilita el intercambio de conocimiento pedagógico y consolida la dimensión europea de la Formación Profesional en la ciudad.
Por su parte, la presidenta de Xarxa FP, María Jesús Cervero, ha señalado la trascendencia de esta vigesimoséptima asamblea destacando el largo recorrido de la entidad. "Gozamos ya de una larga tradición luchando por la Formación Profesional no solo en España sino a nivel europeo y debemos tener en cuenta que la asociación aúna a treinta y ocho ciudades de quince países europeos. Asistir a la asamblea general es una oportunidad de volver a encontrarnos con viejos amigos, ya que somos una familia".
Xarxa FP es una asociación que conecta 38 ciudades de 15 países europeos, con el objetivo de promover la movilidad de estudiantes y profesorado y el intercambio de experiencias educativas y profesionales entre territorios. Fue fundada en el año 1999 por el Ayuntamiento de Barcelona para promover una infraestructura sostenible entre las administraciones locales y desarrollar estrategias de movilidad e innovación.
