La borrasca Regina descarga en Alicante: más de 60 litros en 12 horas y aviso amarillo el viernes en toda la provincia

La borrasca Regina se deja notar este jueves y viernes en la provincia de Alicante con precipitaciones que pueden superar los 100 litros por metro cuadrado en el norte. Hasta las 12:00 horas, los principales acumulados se registran en la Marina Alta y El Comtat, extendiéndose ya por del resto de la provincia, aunque con cantidades mucho más modestas por ahora, y no se espera que superen los 10 o 20 litros en muchos puntos.

Este jueves hay aviso amarillo en el litoral norte, que abarca la Marina Alta, El Comtat y norte de la Marina Baixa, hasta las 21:00 horas, pudiéndose registrar más de 20 litros por metro cuadrado en una hora y más de 60 litros en 12 horas. Y el viernes la alerta se extiende a toda la provincia, de 12:00 a 24:00 horas, además de aviso amarillo por fenómenos costeros de 15:00 a 24:00 horas.

La lluvia también ha llegado este jueves a Alicante / Rafa Arjones

Así, en La Vall d'Ebo se ha recogido ya este viernes 60,2 litros en 12 horas, seguida de l'Atzúbia con 60, La Vall de Laguar con 55, Benigembla con 48,7, La Vall de la Gallinera con 47, Parcent y Pego con 43,7 y l'Orxa con 43 litros, según la red de Avamet.

Según ha informado el Laboratorio de Climatología de la UA, "la borrasca Regina se ha aproximado hoy a nuestra zona, por lo que las precipitaciones están ganando intensidad. Algunos modelos no descartan que hoy puedan superarse localmente los 100 l/m2 en puntos de El Comtat y valles de la Marina Alta, sin descartar esta posibilidad en algunos sectores de l'Alcoià".

Y ha señalado que "en principio, las lluvias se extenderán al resto de comarcas, de forma más irregular eso sí. Se registrarán algunas tormentas y seguirá cayendo barro".

Por su parte desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana han explicado que este jueves "se van a producir precipitaciones generalizadas que localmente pueden ser fuertes y persistentes y ocasionalmente con tormenta.

"De madrugada ya ha habido alguna tormenta en la zona de sierras del sur de Valencia y norte de Alicante que ha dado lugar a algún chubasco de intensidad fuerte".

Viernes y sábado

Del mismo modo Aemet ha informado que aunque menos adverso que este jueves, "el tiempo va a seguir inestable y con precipitaciones" el viernes. Y "el sábado se prevé un día menos inestable, pero todavía con precipitaciones débiles a moderadas, sobre todo en Castellón, y con temperaturas en descenso".

Además, advierte que "es probable que una nueva borrasca provoque nuevamente lluvias generalizadas a partir del próximo martes" en la Comunidad Valenciana.