Sigue el escándalo en L'Alqueria d'Asnar: sin pleno para la moción de censura contra el alcalde tránsfuga porque no hay secretario

Sigue el escándalo en l'Alqueria d'Asnar, en la comarca de El Comtat. El pleno para debatir la moción de censura contra el alcalde tránsfuga César Palmer tras la polémica por la gestión de la recaudación de la piscina por su parte no se ha convocado para este viernes 6 de marzo, tal y como marca la Ley. A pesar de ello, los firmantes se van a plantar en el salón de plenos con notario para dar fe de esta situación insólita.

El motivo es que el Consistorio sigue sin secretario municipal, tras ser cesado hace más de un mes por el primer edil después de que este denunciara supuestas irregularidades con el dinero público y el Tribunal de Cuentas abriera, raíz de su informe, una investigación.

Y al no haber sustituto todavía, por razones desconocidas, no se puede convocar el pleno, lo que deja en una situación de indefensión total a los firmantes de la medida, que busca acaba con la parálisis en la que lleva sumido el Ayuntamiento desde que estallara la polémica el pasado septiembre, y que ha dejado al alcalde como único integrante del equipo de gobierno, frente a seis ediles en la oposición.

El alcalde César Palmer. / INFORMACIÓN

Así, los tres ediles del PSOE y la concejal tránsfuga Saray González (exedil de Compromís), que también salió del gobierno de Palmer tras la crisis por la recaudación, han emitido un comunicado este jueves alertando de esta situación inédita, ya que la Ley establece que tras presentarse una moción de censura que firmaron los cuatro, esta debe votarse a las 12:00 horas del décimo día hábil, tras comprobar el secretario que cumple con los requisitos legales.

Los cuatro ediles que firman la moción de censura acudirán este viernes a las 12:00 horas al pleno con un notario para dar fe de la situación

Pero al no haber secretario tras el polémico cese y no haberse incorporado el nuevo, esto ha quedado en un limbo del que se desconoce cuando saldrá. Este medio ha contactado con el actual alcalde, que no ha respondido a las preguntas de INFORMACIÓN.

Sin ninguna información

En el comunicado de los concejales del PSOE Andreu Ripoll, Sofía Gozálbez y Rubén Colomina, y Saray González, del grupo de no adscritos, manifiestan que "no hay convocatoria de pleno prevista por el día 6 de marzo, fecha en la cual, en principio, tendría que haberse celebrado conforme al plazo legal de diez días establecido legalmente después de la presentación de la moción". El acuerdo contempla un reparto de la Alcaldía, turnándose González primero y Ripoll después al frente.

Advierten de que "hasta el momento no hemos recibido ninguna notificación oficial ni comunicación al respecto. Tampoco tenemos noticias sobre la convocatoria ni explicación alguna sobre esta situación. Tampoco se ha producido el nombramiento del secretario, trámite imprescindible para garantizar la legalidad y correcta tramitación del procedimiento".

L'Alqueria d'Asnar, en una imagen de archivo / Juani Ruz

Y "ante esta circunstancia de auténtica indefensión, que vulnera nuestros derechos fundamentales amparados por la Constitución, nos vemos obligados a denunciar públicamente nuestra situación de desamparo y en consecuencia, comparecer en el salón de sesiones de la Casa Consistorial el próximo viernes, acompañados de un notario y a los únicos efectos de dejar constancia de nuestra voluntad de proseguir con los trámites que comporta la moción de censura. Todo esto sin perjuicio del ejercicio de cuántas acciones legales procedan".

Origen de la crisis

El origen de esta enorme polémica arrancó en octubre, cuando el alcalde ingresó los 1.600 euros de la recaudación de la piscina de agosto de 2024 más de un año después de recibir el dinero, tras denunciar supuestas irregularidades el PSOE y preguntar por estos fondos en el pleno de septiembre de 2025.

Después el primer edil denunció el robo por parte de dos encapuchados en su propio despacho, donde fue supuestamente agredido, de otros 6.300 euros correspondientes a la recaudación de los últimos meses. Esto provocó la salida del PP y González del gobierno, y a principios de febrero Palmer cesó al interventor-secretario del Ayuntamiento, que tras este escándalo había confirmado en un informe supuestas irregularidades con el dinero público y lo trasladó al Tribunal de Cuentas, que a su vez ha abierto una investigación.

L'Alqueria d'Asnar, en una imagen de archivo / JUANI RUZ

Palmer alegó un problema administrativo con su plaza para el cese, anunciando entonces que "ya tenemos localizado un posible secretario, en el que estamos avanzando en su nombramiento como acumulado, para que el funcionamiento administrativo continúe con normalidad”.

El 20 de febrero, dos semanas después de este cese, se presentó la moción de censura, sin que un mes después de haber sido apartado el funcionario haya habido un nuevo nombramiento, lo que bloquea por completo el Consistorio.

Este acuerdo entre el PSOE, partido más votado con tres concejales, y la edil tránsfuga de Compromís Saray González, que dejó el gobierno tras hacerse públicas las supuestas irregularidades, contempla que González sea investida alcaldesa, cargo que ocupará la mitad de los 14 meses que quedan de mandato, dando paso después al portavoz del PSOE, Andreu Ripoll, quedando en la oposición Palmer y los dos ediles del PP.