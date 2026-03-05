La fortuna vuelve a Alicante: el primer premio de la Lotería Nacional se vende en Alcoy

El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves 5 de marzo ha vuelto a repartir suerte en la provincia de Alicante. El primer premio, correspondiente al número 27188, se ha vendido en distintos puntos de España, entre ellos en Alcoy.

Parte de la serie ganadora se ha validado en la Administración nº 9, situada en la avenida Alameda Camilo Sesto, 74, donde se ha vendido al menos un décimo premiados con 30.000 euros.

Segundo premio muy repartido

El segundo premio, correspondiente al número 34703, está dotado con 6.009 euros por décimo y también ha estado muy repartido por distintas localidades de España, según los datos del sorteo.

Reintegros del sorteo

Además de los premios principales, el sorteo ha dejado reintegros para los números terminados en 3, 8 y 9, lo que permite recuperar los 3 euros jugados por décimo.

Con este resultado, la Lotería Nacional vuelve a dejar un premio destacado en la provincia de Alicante, esta vez en Alcoy, uno de los puntos donde se ha vendido el número agraciado con el primer premio del sorteo de hoy.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es un sorteo que se basa en la venta de décimos impresos. Un billete consta de diez décimos con el mismo número y serie. La serie son los distintos billetes numerados del 00000 al último que se imprima en cada sorteo.

Cada uno de los diez décimos de un billete se identifica por la fracción, de manera que un décimo posee siempre una combinación única de número, serie y fracción. Los sorteos son los jueves y los sábados y en ellos se extraen de un bombo cinco bolas entre el 0 y el 9 que se corresponden a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que componen el número premiado. Se premia el acierto a las cinco, cuatro, tres, dos y una cifra.

Lotería Nacional del jueves

La lotería Nacional de los jueves se vende en décimos a un precio habitual de 3 euros. Suele tener un primer premio de 30.000 € y un premio especial a la serie y fracción de 1.470.000 euros.

Noticias relacionadas

Lotería Nacional del sábado

La Lotería Nacional de los sábados se vende en décimos de un precio habitual de 6, 12, 15 o 20 euros. Su primer premio oscila entre 60.000 y 130.000 euros y un premio especial a la serie.