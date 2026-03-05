Estas son las viviendas públicas que proyecta construir el ministerio en la Colonia Aviación de Alcoy

El Gobierno central levantará 140 casas de protección oficial en terrenos de la Colonia de Aviación de Alcoy. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez ha puesto a Alcoy como ejemplo de lucha contra la emergencia habitacional, durante su visita este jueves a las obras de construcción de un edificio intergeneracional, que están a punto de finalizarse tras una inversión de dos millones de euros que ha contado con financiación europea.

Allí, Rodríguez ha anunciado que tras la reurbanización de la Colonia de Aviación, construida en su origen por el Ejército de EE UU en los años 50 y ligada a la base de Aitana, se levantarán140 viviendas públicas.

El proyecto de reurbanización busca integrar este enclave en la ciudad y dotarlo de servicios, con una inversión de cinco millones, y después se prevé levantar las casas de protección oficial en terrenos que tiene allí el Ministerio de Defensa.

Juani Ruz

La ministra ha destacado en su visita "compromiso" del Gobierno central español con la Comunidad Valenciana y ha felicitado a Alcoy por el proyecto de las 18 viviendas intergeneracionales de la calle Sant Mateu, en el barrio de El Partidor, destacando la necesidad de la colaboración de las administraciones para "resolver el problema de acceso a la vivienda".

Así, ha situado a Alcoy como una "referencia" dentro del Ministerio de Vivienda y a su alcalde Toni Francés como "impulsor de esta política, en lo que se refiere a la implantación de la Agenda Urbana Española, que trae a escala humana esos compromisos de Naciones Unidas para hacer la vida más amable, más sostenible y para garantizar el derecho de acceso a la vivienda".

Un momento de la visita al edificio intergeneracional de Alcoy / Juani Ruz

"Alcoy se sumó desde el primer momento a la Agenda Urbana Española y es un ejemplo, no solo de construcción de vivienda, de vivienda asequible, en este caso con esta visión innovadora y de futuro de incorporar también el concepto de la convivencia intergeneracional, sino que también es una apuesta por la regeneración y el mantenimiento de la ciudad", ha agregado.

Casa 47

Rodríguez ha adelantado que su departamento continuará trabajando en el futuro con el Ayuntamiento de Alcoy en proyecto para facilitar el acceso a la vivienda, siempre con el objetivo de que el suelo público se destina a vivienda pública. Y ha apuntado como a la Colonia de la Aviación y el suelo que allí tiene el Ministerio de Defensa, ultimándose la adscripción de esos terrenos la empresa pública Casa 47 para el fomento de la vivienda pública.

Visita al edificio intergeneracional de Alcoy / Juani Ruz

Así, ha manifestado que espera que "lo antes posible podamos comenzar con la urbanización. Primero hay que hacer el proyecto de urbanización, sacar esas obras de urbanización y poder construir cuanto antes", ha comentado.

"Estamos listos, preparados, hemos conformado esa empresa pública que va a cambiar las políticas públicas de vivienda en nuestro país, Casa 47, y va a ser protagonista también aquí en Alcoy en desarrollar esos suelos que eran de Defensa y que ahora van a ocupar unas 140 viviendas, estimamos, para que puedan ser disfrutadas fundamentalmente por la gente que más lo necesita, por la juventud del municipio, que no se tenga que marchar y por las familias y las personas que necesitan de una vivienda asequible", ha concluido.