Parálisis total en l'Alqueria d'Asnar: sin secretario del Ayuntamiento no hay nóminas ni pagos ni certificados ni moción de censura

Parálisis total en el Ayuntamiento de l'Alqueria d'Asnar. Sin secretario-interventor no solo no se puede tramitar la moción de censura que por plazos debería haberse votado este viernes en contra del alcalde tránsfuga César Palmer. Tampoco hay pago de nóminas al personal municipal ni pago a proveedores ni certificados. Bloqueo absoluto.

Así lo han manifestado los tres concejales del PSOE y la edil tránsfuga Saray González este viernes en el Ayuntamiento, donde han acudido con un notario.

Un vehículo de la Guardia Civil pasa frente al Ayuntamiento de l'Alqueria d'Asnar este viernes, con vecinos que se han acercado para ver qué pasa con el Ayuntamiento / JUANI RUZ

Todo para dar fe que la indefensión en la que se encuentran por el cese hace ya un mes del secretario-interventor por parte del alcalde, tras denunciar el funcionario en un informe remitido al Tribunal de Cuentas supuestas graves irregularidades con el manejo del dinero público por parte de Palmer. Así, exigen al primer edil que pida un secretario temporal a la Diputación para desbloquear el Ayuntamiento.

Saray González, que era compañera del alcalde en Compromís, formación que ambos abandonaron tras la apertura de un expediente por pactar con el PP la Alcaldía, dejó el ejecutivo en noviembre, al igual que los dos ediles populares, ante el escándalo suscitado por la gestión de la recaudación de la piscina por parte del alcalde.

Hace un mes que no tenemos secretario y sin secretario no se puede pagar a proveedores. No se pueden pagar nóminas. No se pueden hacer certificados. No se puede hacer nada Saray González — Concejal que la moción de censura propone como alcaldesa

Y este viernes debería haber sido investida alcaldesa, en virtud del acuerdo alcanzado con el PSOE para turnarse la Alcaldía los meses que quedan de mandato para poder desbloquear la insostenible situación de este pequeño Ayuntamiento de El Comtat.

Insólito caso

Así, la que se podría considerar oficiosamente como "alcaldesa electa" ha manifestado, ante los medios de comunicación que se han desplazado este viernes a l'Alqueria d'Asnar para seguir este insólito caso, que "el Ayuntamiento está totalmente paralizado".

González ha explicado que "hace un mes que no tenemos secretario y sin secretario no se puede pagar a proveedores. No se pueden pagar nóminas. No se pueden hacer certificados. No se puede hacer nada. Es una parálisis muy grande, porque, además, los proveedores que no han cobrado desde hace mucho tiempo piden intereses, lo que supone un coste para el pueblo".

De izquierda a derecha, Saray González y los ediles del PSOE Andreu Ripoll, Sofia Gozálbez y Rubén Colomina / JUANI RUZ

La edil del grupo de no adscritos ha manifestado que la presencia de un notario se debe para "atestiguar que nosotros estamos aquí, que tenemos la voluntad de seguir con la moción y que no tenemos la convocatoria del plenario".

Medidas legales

Y ha recordado que "quien tiene la competencia para pedir el secretario es el alcalde", apuntando que estudiarán medidas legales ante esta situación de indefensión en la que se encuentran.

Esto se solucionaba muy rápido con una comisión circunstancial a la Diputación para que esta elija un secretario temporal y en 24 horas ya está arreglado Andreu Ripoll — Portavoz del PSOE

Del mismo modo, la concejal ha destacado que "la gente está mosqueada. Me pregunta por qué el día seis no hay pleno. La gente no entiende por qué no se ha celebrado el pleno como tocaría. La gente está crispada y no entiendo qué está pasando".

Por su parte Andreu Ripoll, portavoz del PSOE, quien se ha acordado tome el relevo en la Alcaldía para finalizar el mandato, repartiéndose a partes iguales con González el tiempo que queda hasta las elecciones de mayo de 2027, también ha alertado de la crítica situación del Ayuntamiento.

Medio año sin pagos

Ripoll ha advertido de que "lo más importante es que los trabajadores no están cobrando, que los proveedores no están cobrando porque encima aquí se adjunta una problemática de que no deben de cobrar desde septiembre, porque en septiembre los presupuestos se habían acabado y hay muchos proveedores que desde septiembre no están cobrando. Esto es medio año, medio año sin cobrar".

González será investida alcaldesa cuando se vote la moción de censura / JUANI RUZ

Y ha señalado que "es un problema bastante grande y esto se solucionaba muy rápido con pedir una comisión circunstancial a la Diputación para que esta elija un secretario temporal del Servicio de Asistencia Técnica (SAT) y en 24 horas ya está arreglado", señalando que es el alcalde quien debe responder por qué no se pide así.

Según ha explicado, Palmer pidió a la Diputación la incorporación de un funcionario específico, "con nombre y apellidos", que no ha sido concedido. Y este viernes el alcalde ha remitido un escrito a la Dirección General de la Administración Local pidiendo un interino, algo que asegura Ripoll no se le va a conceder ya que no hay disponibles.

Por su parte Palmer, que no ha aparecido este viernes por el Ayuntameinto durante la comparecencia de los cuatro ediles, ha manifestado en reiteradas ocasiones en los últimos meses que rechaza hacer declaraciones a INFORMACIÓN.