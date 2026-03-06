El parking de la Rosaleda de Alcoy sigue cerrado... pero hay una novedad visible

El Ayuntamiento de Alcoy ha resuelto el problema de suciedad detectado en el acceso peatonal al parking de La Rosaleda. Tras un requerimiento formal por parte del consistorio, la empresa concesionaria del aparcamiento, la UTE Rosaleda formada por las empresas Ortiz y Auplasa, ha procedido a la limpieza integral de la zona, cumpliendo así con las obligaciones estipuladas en su contrato de concesión. Una suciedad que por otra parte fue denunciada por el PP hace unos días.

Esta actuación se produce después de que se constatara un estado inadecuado de mantenimiento en este espacio, cuya gestión diaria, conservación y vigilancia no corresponden a los servicios municipales, sino de manera íntegra a la firma adjudicataria, a la que por otra parte el Ayuntamiento ha exigido la reapertura de las instalaciones tras la finalización de las obras de remodelación de la plaza hace ya más de medio año.

"La administración local ha actuado con celeridad para garantizar la salubridad y la imagen de este entorno, velando para que las empresas que gestionan servicios públicos ofrezcan los estándares de calidad que la ciudad exige", han explicado desde el Ayuntamiento.

Suciedad que se acumulaba en el acceso peatonal / INFORMACIÓN

La concejal de Contratación, Lorena Zamorano, ha valorado esta resolución y ha destacado la importancia de defender el espacio urbano para que esté en las mejores condiciones para toda la ciudadanía.

La edil ha manifestado que "nos alegra ver que, por una vez, el Partido Popular está de parte de Alcoy y no de Ortiz al denunciar que el contratista no está cumpliendo su obligación de limpieza y mantenimiento de la concesión. Esperamos que no sea anecdótico y que este sea su posicionamiento de ahora en adelante en todos los temas que afectan a los intereses públicos, y más en concreto con La Rosaleda, que es el último bastión de Ortiz en nuestra ciudad".

Denuncia del PP

Desde las filas del PP alertaron el pasado 24 de febrero de que el acceso peatonal al parking se había "convertido literalmente en un vertedero de basura sin ningún tipo de control".

"Lo que debería ser un espacio urbano cuidado y seguro para los vecinos se ha transformado en un foco de suciedad y degradación que pone en riesgo la salubridad de la zona. La acumulación de residuos, la falta de limpieza y la ausencia de vigilancia evidencian, una vez más, la dejadez del gobierno municipal", denunciaron desde el PP.

El portavoz del PP, Carlos Pastor, manifestó entonces que “es una vergüenza que, tras el importante desembolso económico que ha supuesto la reforma de La Rosaleda, hoy tengamos que ver cómo una parte del espacio se ha convertido en un auténtico vertedero. Los alcoyanos no merecen esta imagen ni esta gestión. No es solo una cuestión estética, sino también de salud pública, seguridad y respeto por el espacio común”.

"Desde el PP no pedimos nada que no sea razonable ni viable: exigimos la limpieza inmediata y a fondo del acceso peatonal al parking de La Rosaleda y, sobre todo, la puesta en marcha de medidas de seguridad y control eficaces que eviten que estas conductas se conviertan en una práctica habitual", reclamaban los populares.