Último intento para la peatonalización del centro de Alcoy: el alcalde anuncia la reactiva las negociaciones

La moción presentada por Guanyar para instar al equipo de gobierno a llevar a pleno la ordenanza de peatonalización del centro de Alcoy surgida del proceso de participación ciudadana ha sido tumbada por PSOE, PP y Vox y el respaldo de la plataforma ciudadana y Compromís. Pero ha abierto una posibilidad a que se desbloquee, que la próxima semana se verá si es real o un espejismo.

El alcalde Toni Francés ha anunciado que la próxima semana convocará una Junta de Portavoces para abordar el tema de la peatonalización, tras asegurar el PP en el pleno que su negativa a esta medida "no es un no rotundo" como refleja la moción de Guanyar.

El PP dice que no es no rotundo, por lo que la próxima semana voy a convocar una Junta de Portavoces para hablar de la ordenanza y dar una nueva oportunidad Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Unas palabras del edil del PP Jordi Reig que ha tomado el alcalde para explorar si hay alguna posibilidad, dado que el PSOE ha vinculado el llevar adelante la peatonalización a contar con el apoyo del PP para garantizar un mayor consenso y que la medida pueda cristalizar y consolidarse.

El pleno de Alcoy, en una imagen de archivo / Juani Ruz

La moción de Guanyar pedía al alcalde que convocara el pleno para aprobar la ordenanza, dado que cuenta con el apoyo de PSOE, Compromís y de esta plataforma, lo que da los votos necesarios, insistiendo en la necesidad de iniciar este camino, aunque consideren que la propuesta se queda corta y debería ser más ambiciosa.

No es cierto que nos neguemos a negociar. No es un no rotundo" Jordi Reig — Concejal del PP de Alcoy

Todo después de que el PSOE anunciara que no se llevaría en febrero a un pleno extraordinario tras manifestar el PP que no la respaldaría, al poner como "línea roja" la calle Sant Llorenç, cuya inclusión rechazan de plano. Así, parece complicado que se pueda alcanzar un acuerdo, dado que el PSOE considera fundamental incluir esta calle y el PP la marca como "línea roja".

Francés ha explicado que "no voy a convocar el pleno porque no hay consenso suficiente, aunque sí para que saliera aprobada". Pero ha manifestado que "no tiro la toalla a que esta ciudad pueda tener una ordenanza" y evitar que sea la única de más 50.000 habitantes que no disponga de la misma.

La peatonalización no nos gusta porque es poco ambiciosa y corta en extensión. Pero es beneficiosa para la ciudad Àlex Cerradelo — Vicealcalde de Alcoy y líder de Compromís

Y ha señalado que "el PP dice que no es no rotundo", "por lo que la próxima semana voy a convocar una Junta de Portavoces para hablar de la ordenanza" y "dar una nueva oportunidad". Eso sí, ha insistido en el que Sant Llorenç es fundamental", recordando que en esta calle se contemplan restricciones, pero por allí seguirían circulando vecinos, comerciantes, transporte público...

El PP había manifestado antes, en referencia a la moción de Guanyar que hablaba de "no rotundo" del PP a la peatonalización, que "no es cierto que nos neguemos a negociar", recordando que han participado en los procesos y alegado, insistiendo que en "no es un no rotundo".

Su edil Jordi Reig ha destacado que "apostamos por una movilidad sostenible, pero también responsable y consensuada", apuntando que "no podemos restringir el tráfico sin ofrecer alternativas".

Enmienda

Por su parte el vicealcalde y edil de Compromís, Àlex Cerradelo, ha respaldado la moción y ha propuesto añadir una enmienda que ha sido aceptada por Guanyar, para incluir que se respeten las decisiones surgidas del proceso de participación, esto es, entre otros casos, la inclusión de Sant Llorenç.

Si están convencidos de que la ordenanza hace bien, tienen que llevarla adelante, porque igual si no es ahora, no lo es nunca Sergi Rodríguez — Portavoz de Guanyar Alcoi

Cerradelo ha recordado que "la peatonalización no nos gusta porque es poco ambiciosa y corta en extensión. Pero es beneficiosa para la ciudad", señalando que más adelante se puede ampliar a nuevas zonas. Y ha insistido en que "Sant Llorenç es fundamental, destacando que la reducción de tráfico se traduce en más actividad comercial al hacer el paseo más agradable, y reduce la contaminación atmosférica y sonora.

El portavoz de Guanyar, Sergi Rodríguez, ha insistido al PSOE en que "si están convencidos de que la ordenanza hace bien, tienen que llevarla adelante, porque igual si no es ahora, no lo es nunca". Ha destacado que la línea roja del PP de Sant Llorenç "es inaceptable" y que "todas las ciudades que han hecho la peatonalización, están contentas y ha sido una medida beneficiosa".

La ordenanza estaba condenada al fracaso. Nació muerta y es un castigo para el corazón de la ciudad David Abad — Portavoz del Vox de Alcoy

Así, ha destacado que es un primer paso, ya que la plataforma considera que se queda muy corta.

Y el portavoz del PP, David Abad, ha señalado que la ordenanza "estaba condenada al fracaso. Nació muerta" y es "un castigo para el corazón de la ciudad", ya que asegura que "asfixia el centro" e "impone la agenda climática radical", al lo que el PSOE ha respondido recordando que hace dos años que lleva desactivada esta ordenanza por orden judicial, lo cual no ha generado una revitalización del comercio en la zona.