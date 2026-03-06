La ruta de senderismo que sube al tercer pico más alto de Alicante y esconde una cueva del Neolítico

El senderismo se ha convertido en una de las actividades al aire libre más populares entre quienes buscan desconectar de la rutina y disfrutar de la naturaleza. Caminar por la montaña, descubrir paisajes salvajes o recorrer antiguos caminos es para muchos mucho más que un simple deporte: es una forma de desconectar con la rutina diaria y conectar con el entorno y el relax.

Entre los amantes de la montaña existe además una pasión especial por alcanzar cumbres. Coronar una cima, aunque no sea la más alta, tiene algo de aventura y de superación personal. Cada pico ofrece una recompensa distinta: vistas panorámicas, silencio absoluto o la sensación de haber conquistado un pequeño desafío.

Subida al Montcabrer

En el interior de la provincia de Alicante existe una ruta que reúne todos esos ingredientes. Se trata del sendero que conduce hasta el Montcabrer, una cima situada en pleno Parque Natural de la Sierra de Mariola. Con 1.390 metros de altitud, esta montaña es el tercer pico más alto de Alicante, solo superado por el Aitana y el Puig Campana.

El recorrido comienza en Agres. Desde allí, el sendero arranca junto al Santuario de la Mare de Déu d’Agres, un monasterio histórico fundado en el siglo XVI y rodeado de bosque. Desde este punto parte la senda señalizada que se adentra en un denso pinar y empieza a ganar altura de forma progresiva.

Durante los primeros kilómetros, el camino atraviesa uno de los paisajes más característicos de Mariola: grandes bosques de pino y laderas rocosas desde las que se abren vistas hacia la Vall d’Albaida y las montañas cercanas. La subida más exigente aparece en el primer tramo del recorrido, aunque el ascenso es constante y asumible para senderistas acostumbrados a caminar por la montaña.

Cova de Bolumini

Antes de alcanzar la cima, el itinerario permite descubrir uno de los lugares más sorprendentes de la zona: la Cova de Bolumini. Esta cavidad situada en las estribaciones de la sierra ha revelado restos arqueológicos que demuestran que fue ocupada por comunidades humanas desde el Neolítico.

Neveros

La ruta también atraviesa un elemento histórico muy singular de la Sierra de Mariola: los neveros o cavas, construcciones utilizadas siglos atrás para almacenar nieve. Uno de los más conocidos es la Cava Gran, considerada uno de los neveros mejor conservados de la provincia de Alicante. Estas estructuras permitían acumular nieve durante el invierno para transformarla en bloques de hielo que luego se transportaban a las ciudades para conservar alimentos.

Tras pasar por estas construcciones históricas, el sendero continúa hacia la cima del Montcabrer. La recompensa llega al alcanzar el vértice geodésico del Montcabrer. Desde la cima, en días despejados, se pueden contemplar algunas de las montañas más emblemáticas como la Sierra de Aitana, la Serrella o el Benicadell.

En total, la ruta tiene unos 11 kilómetros de recorrido y acumula aproximadamente 700 metros de desnivel positivo. Aunque la subida puede resultar exigente en algunos tramos, especialmente al inicio, es un itinerario accesible para senderistas con un mínimo de experiencia en montaña.