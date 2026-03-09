Así se consolida Alcoy como referente en patrimonio industrial

Alcoy acogerá del 12 al 15 de marzo el II Congreso Euroregional de Museografia Industrial (Cemusi) 2026. El evento, que reunirá a expertos, investigadores y profesionales de museos, tiene como objetivo principal reflexionar sobre el futuro de estos espacios y compartir experiencias europeas, posicionando a la ciudad como un auténtico laboratorio de patrimonio industrial vivo.

La organización de este encuentro cuenta con la implicación del Ayuntamiento de Alcoy, el Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics (Caeha), el Campus de Alcoy de la UPV y la UA, junto con el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.

Las actividades se desarrollarán en dos escenarios emblemáticos de la ciudad que simbolizan la recuperación del pasado fabril. El Parque Tecnológico Urbano de Rodes, claro ejemplo de transformación en un espacio de innovación y cultura, acogerá las jornadas del jueves, viernes y sábado por la mañana.

Por su parte, la Escola Industrial será la sede de las sesiones del sábado por la tarde. El programa científico abordará retos técnicos en la renovación de espacios industriales, la museografía social, la innovación y la educación patrimonial. Asimismo, se han programado visitas a espacios como los escenarios de la Revolució del Petroli, el Cementerio de Alcoy y el río Molinar para proyectar el municipio como destino de turismo cultural.

Acoger el Cemusi evidencia que somos una ciudad que no solo conserva su legado, sino que lo transforma en oportunidades culturales y económicas para toda la ciudadanía Lorena Zamorano — Concejal de Turismo de Alcoy

La concejala de Turismo, Lorena Zamorano, ha valorado el gran potencial de esta iniciativa para el municipio este lunes en una rueda de prensa. "Acoger el Cemusi evidencia que somos una ciudad que no solo conserva su legado, sino que lo transforma en oportunidades culturales y económicas para toda la ciudadanía. Este congreso nos permite proyectar Alcoy internacionalmente y atraer visitantes que dinamizan nuestro municipio, haciendo de nuestro patrimonio un motor de futuro para nuestros barrios", ha manifestado.

El secretario del Caeha, Lluís Vidal, ha detallado que la elección de Alcoy para esta segunda edición responde a la voluntad de incorporar el territorio valenciano al congreso, avalada por la tradición pionera de la ciudad en la defensa del patrimonio industrial desde los años ochenta y noventa.

Especialistas

Además, ha explicado que el congreso está orientado fundamentalmente a la parte profesional de la museografía, lo que supone una magnífica oportunidad para intercambiar experiencias con especialistas de Cataluña y las Islas Baleares, así como para evaluar el estado actual de los museos industriales en la Comunidad Valenciana.

Vidal ha agradecido el apoyo institucional y académico recibido para hacer posible este encuentro y ha destacado el éxito de convocatoria, ya que las inscripciones para los congresistas ya están cerradas con más de 60 profesionales acreditados.

Dentro de las actividades complementarias, ha resaltado la inauguración de la exposición fotográfica de Pep Fuster cedida por el Club d'Amigues i Amics de la Unesco d'Alcoi. Sin embargo, ha recordado que la ciudadanía podrá asistir a la conferencia inaugural titulada "¿Quién mueve las máquinas? El museo industrial ante las inquietudes de la sociedad contemporánea", a cargo de Ainara Martínez Matía, presidenta de Comité Internacional para la Conservación y Defensa del Patrimonio Industrial (Ticcih España). Esta cita tendrá lugar el jueves 12 de marzo a partir de las 18.00 horas en Rodes, con acceso gratuito previa inscripción al correo del Caeha para controlar el aforo.

Por su parte, el director del Museu de Patrimoni Industrial i Història del Campus d'Alcoi (Mupih), José María Gadea Borrell, ha puesto de relieve la presentación de este espacio museístico durante el congreso. Gadea ha recordado que el museo, reconocido por la Xarxa de Museus de la Generalitat Valenciana, ofrecerá una visita a los asistentes el sábado para dar a conocer su discurso y las instalaciones que conservan la memoria del edificio de la Escola Industrial.