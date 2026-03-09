Alicante, en el punto de mira de otra dana: alerta amarilla el martes en toda la provincia

Una nueva dana irrumpe este martes con fuerza en la provincia de Alicante. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en toda la provincia para el martes por precipitaciones que pueden dejar más de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Además, habrá una bajada de temperaturas, con máximas que no pasarán de los 15 grados y riesgo de alguna granizada.

Desde el Laboratorio de Climatología de la UA ha explicado que la gota fría o dana que se está descolgando este lunes sobre el noroeste peninsular se situará el martes sobre el entorno del Estrecho de Gibraltar, "por lo que nuestra zona quedará bajo el sector más inestable de la misma".

Así "este martes esperamos chubascos que afectarán a todas nuestras comarcas, y que localmente serán intensos, con acumulados locales de más de 50-60 l/m2, según los modelos de alta resolución. Pueden producirse algunas tormentas y no descartamos que se registre alguna granizada".

Previsión de acumulados de lluvia para el martes / INFORMACIÓN

El Laboratorio de Climatología ha señalado que "no podemos saber exactamente dónde va a caer el grueso, porque dependerá del desplazamiento final de la dana, pero lo que está claro es que va a llover. El miércoles irán remitiendo las precipitaciones, dando paso a un ambiente más estable y suave".

Por su parte desde Aemet han apuntado que "el martes tendremos un nuevo episodio de lluvias generalizadas que pueden ser localmente fuertes. Este nuevo episodio durará dos días: martes y miércoles. El jueves la previsión es que el tiempo se estabilice, con temperaturas algo más altas ese día y el viernes".

El aviso amarillo se activa a las 3:00 horas del martes y se alargará hasta la medianoche, con acumulados que pueden superar los 20 litros en una hora y los 60 en 12 horas.

Previsión

La previsión para el martes es de cielo muy nuboso con precipitaciones, sin descartar que sean localmente fuertes, persistentes y ocasionalmente acompañadas de tormenta en el norte de Alicante. Cota de nieve en torno a 1.600-1.800 metros. Temperaturas mínimas en descenso en el interior y sin cambios en el resto; máximas en descenso. Viento flojo variable a primeras horas, tendiendo por la mañana a componente sur moderado, rolando a componente oeste moderado en el litoral norte al final del día.

Y el miércoles Aemet espera cielo nuboso con precipitaciones localmente persistentes, tendiendo a remitir al final del día. Cota de nieve por encima de los 1.800 metros. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Viento del nordeste, flojo a moderado en el litoral norte y flojo en el resto.