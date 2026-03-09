La Cámara de Comercio defiende el polígono de La Canal y afirma que Alcoy e Ibi se extralimitan en sus informes

La Cámara de Comercio insiste la viabilidad del proyecto del polígono Alcoi Sud en La Canal, en su linde con Ibi, y asegura que será "seguro y sostenible". Y considera que los ayuntamientos de Alcoy e Ibi se han extralimitado en sus informes en contra de la actuación, después de que la pasada semana un segundo dictamen técnico municipal, en este caso de Ibi, rechazara de plano esta polémica actuación por un "inaceptable" impacto ambiental.

Así, la presidenta de la Cámara de Comercio, Lucía Pascual, ha defendido en un comunicado el modelo de parque empresarial Alcoi Sud (PEAS) como proyecto inédito, diferenciado de otros anteriores y que busca atender la fuerte demanda de suelo para "evitar la fuga de empresas en Alcoi".

Las administraciones que han informado negativamente hasta ahora deberían haberse limitado a subrayar aspectos a tener en cuenta en el proceso de evaluación ambiental, pero han rehuido la fijación de parámetros de control y han evitado proponer medidas correctoras y compensatorias Lucía Pascual — Presidenta de la Cámara de Comercio de Alcoy

Un proyecto que a su juicio es “absolutamente complementario con otros posibles desarrollos de suelo industrial que puedan impulsarse en otros municipios de la comarca”. Pascual ha recordado que no existe gran parcelario en toda la Comunidad Valenciana, más allá del proyecto de Sagunto para una empresa en concreto, y que los trámites para un desarrollo de suelo empresarial por la vía convencional tardan más de 17 años en culminar, un tiempo "inasumible" para el empresariado.

Por ello defiende el proceso simplificado puesto en marcha por la Generalitat, pese a que el Ayuntamiento de Alcoy ha reclamado que se haga por el procedimiento ordinario, es decir que se someta a una evaluación ambiental completa, debido a las múltiples afecciones ambientales que representa este proyecto en una zona de gran valor natural junto al parque natural de la Font Roja.

La entidad justifica el proyecto para evitar la fuga de empresas de la ciudad

En este sentido ha sido muy clara al “afirmar que el parque empresarial Alcoi Sud no compite con nadie ni con nada. Solo pretende atajar un problema muy definido y que todos compartimos: el problema de Alcoi y de su tejido empresarial es el mismo que sufren otros municipios de nuestro entorno en todas las comarcas centrales y similar al del resto de la provincia”.

Y ha remarcado que “en ningún caso hay o debe interpretarse como una apuesta por competir con otros territorios o términos municipales, más bien es una gran oportunidad y enorme posibilidad de desarrollar alianzas y colaboraciones en términos empresariales con el parque empresarial Alcoi Sud”.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Alcoy, Lucia Pascual / Juani Ruz

Además, ha querido expresar su “plena confianza en la materialización del parque empresarial Alcoi Sud, un proyecto que, cuando sea definitivo, incorpore todos los elementos que debe incluir y se evacúen todos los informes pertinentes, ofrecerá máximas garantías para su viabilidad económica y medioambiental”.

"Punto de partida"

Pascual considera que los informes conocidos que versan sobre el Documento Inicial Estratégico (DIE) como el que se plantea en el Parque Empresarial son “un punto de partida”. La presidenta de la Cámara ha recordado que la ley exige como inicio del procedimiento un análisis estratégico sobre distintas problemáticas. Lo que no pide es que este documento dé respuestas concretas o aporte informes sectoriales en la fase inicial de tramitación del proyecto, ha aclarado.

Informes en contra

“Algunos pretenden obviar esto y se anticipan sobre su inviabilidad, cuando esto no es su cometido. Las administraciones que han informado negativamente hasta ahora deberían haberse limitado a subrayar aspectos a tener en cuenta en el proceso de evaluación ambiental, pero han rehuido la fijación de parámetros de control y han evitado proponer medidas correctoras y compensatorias”.

Juani Ruz

No obstante, la Cámara de Comercio de Alcoy considera que "es posible el desarrollo de suelo empresarial de calidad", que atienda las necesidades de las empresas, y que se blinden los recursos naturales y medioambientales. El proyecto ya limita la actividad en el futuro Parque Empresarial a más de 40 actividades, "lo que reduce el impacto medioambiental, y contará con todos los elementos estructurales y tecnológicos para ubicarse con máximas garantías en el espacio seleccionado con el impulso de la Generalitat Valenciana", han agregado desde la entidad cameral.

Hay que recordar que el informe técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcoy, emitido en enero, que advertía del grave peligro de contaminación del agua potable de Alcoy, por la afección al acuífero de El Molinar, además de destacar otros muchos impactos ambientales que los documentos presentados por la Cámara de Comercio no han tenido en cuenta. Y el Consistorio de Ibi la pasada semana alertaba que el proyecto es incompatible con la legislación sectorial vigente e inaceptable desde el punto de vista ambiental, con una afección sobre el parque natural de la Font Roja.