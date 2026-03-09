Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Campus de Alcoy y el IES Cotes Baixes inician un proceso pionero para poder acceder al grado universitario de ADE

La iniciativa permitirá que el estudiantado de Comercio Internacional, y Marketing y Publicidad de FP puedan obtener el grado universitario de ADE en 3 años al reconocer los créditos de asignaturas del Cotes Baixes

El Campus de Alcoy de la UPV.

El Campus de Alcoy de la UPV. / Juani Ruz

Jose A. Rico

Jose A. Rico

La Universidad Politècnica de València, a través de su Campus en Alcoy, y el IES Cotes Baixes han iniciado la tramitación administrativa para poner en marcha un proyecto pionero entre las universidades públicas de la Comunidad Valenciana denominado ‘Proyecto 2+3’.

El objetivo que se persigue es que estudiantes de los títulos de Técnico Superior en Comercio Internacional y el de Técnico Superior en Marketing y Publicidad del Cotes Baixes puedan completar el grado universitario de ADE en la UPV con la fórmula de 2 cursos en FP y 3 en la Universidad. Será así porque la Universidad reconocerá los créditos de asignaturas que se cursan en Cotes Baixes, según han informado este lunes desde la UPV.

Esta conexión de la Formación Profesional de Grado Superior con los grados universitarios pretende constituirse como un polo integrado de formación industrial en Alcoy, y persigue que el estudiantado que procede de FP, cada vez más presente en la universidad, adapte sus planes de estudio a los que posteriormente se encontrará en el Campus de Alcoy de la UPV.

A la izquierda, el director del Campus de Alcoy, Pau Bernabeu

A la izquierda, el director del Campus de Alcoy, Pau Bernabeu / INFORMACIÓN

Esta experiencia piloto comenzaría por los ciclos de Comercio Internacional y el de Publicidad, pero se podría ampliar a otros tantos ciclos que conectaran con el resto de grados que se cursan en el campus.

En la actualidad, los estudiantes que cursan el ciclo superior de FP y enlazan con la universidad, invierten un mínimo de 6 años para completar todo el proceso (FP+UPV). Con esta nueva propuesta, en la que se adaptan los planes de estudio ya en FP, los estudiantes reducirán a 5 años este proceso, cursando 2 en FP y 3 en UPV.

La propuesta la han trabajado de manera exhaustiva las profesoras Helena Bollas (ADE-UPV) y Amparo Bonet (compagina docencia en Cotes Baixes y UPV), bajo la supervisión de Pau Bernabeu y Fernando Sansaloni, directores de Campus de Alcoy y del IES Cotes respectivamente.

Una propuesta que fue presentada recientemente a los directores generales de Universidades, José Antonio Pérez Juan, el director general de Formación Profesional, Armando Martí, y el secretario territorial de la Conselleria en Alicante, Juan Antonio Castaño.

La experiencia fue muy bien acogida por los responsables de la Generalitat, que valoraron la gran y estrecha colaboración existente entre ambos centros. El DG de Universidades, Pérez Juan, indicó que la iniciativa se exportará a otros centros públicos de la Comunidad, y animó a la UPV a ponerla en marcha lo antes posible.

De hecho, el Campus de Alcoy, contando con la aprobación total del plan por parte de Cotes Baixes y de la misma UPV, podría poner en marcha esta experiencia para el curso 2027/28.

TEMAS

El Campus de Alcoy y el IES Cotes Baixes inician un proceso pionero para poder acceder al grado universitario de ADE

El Campus de Alcoy y el IES Cotes Baixes inician un proceso pionero para poder acceder al grado universitario de ADE

