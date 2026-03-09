Inician la construcción de las primeras dos casas de una "ecoaldea" de 500 viviendas en El Comtat

Arranca la construcción de una "ecoaldea" en un pequeño municipio de la provincia de Alicante con sus dos primeras casas, de las 500 que se proyectan. Bautizada por sus promotores, unos inversores del norte de Europa, como la "primera aldea ecológica moderna" del mundo, ya se están levantando dos viviendas piloto en Planes, en la comarca de El Comtat, a la orilla del pantano de Beniarrés.

Ya tienen 170 socios que desean asentarse en esta urbanización autosuficiente y sostenible, con 25 villas y 40 casas adosadas ya reservadas, según han explicado fuentes de la promotora.

Una de las casas piloto / Juani Ruz

Este complejo se proyecta en la parcela de 600.000 metros cuadrados sobre la que ya se proyectó hace dos décadas una urbanización, entonces sin este carácter "ecológico". Era "La Joya de Planes", que se frustró por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria de 2008, llegándose a ejecutar entonces algunos viales. Y esta nueva actuación, que ya fue adelantada por INFORMACIÓN el pasado octubre, prevé que esté terminada a finales de 2030.

Aunque desde la empresa no facilita el presupuesto total al que asciende la urbanización, apunta que se destinarán 30 millones para desarrollar las instalaciones comunes para los residentes y también para los habitantes de Planes, contemplando la limpieza del lago, algo que en cualquier caso depende de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y "ayudando a restaurar la antigua Masía". Y se trataría de un complejo que emplearía energía solar y reutilizaría sus aguas residuales.

Presentación

Hace dos semanas ya tuvieron una reunión en la Casa de Cultura de Planes para informar sobre la construcción de las dos primeras casas, ante unas 70 personas. Y se trabaja con el Ayuntamiento para realizar una presentación formal a la ciudadanía, que podría ser esta misma semana.

El alcalde Javier Sendra ha explicado a este medio que el Consistorio ha dado licencia de obras para las dos primeras casas piloto, recordando que la urbanización en estos terrenos ya se aprobó hace más de dos décadas, antes que él fuera alcalde, y que por tanto no puede exceder esos límites ni los metros de techo autorizados.

Una de las dos viviendas de la "ecoaldea" / Juani Ruz

Del mismo modo ha apuntado que un proyecto así va a permitir revitalizar el municipio y frenar el problema que sufre Planes, como municipio afectado por el despoblamiento del mundo rural, fijando así población. Así, ha señalado que están a la espera de que los promotores presenten el proyecto a la población. Y ha apuntado que quienes adquieran una de estas casas, se comprometen a seguir con las condiciones establecidas respecto a sostenibilidad por los promotores.

Según recoge la web del proyecto The Modern Eco Village (MEV), "el proyecto albergará a 500 familias en viviendas modernas, ecológicas y de alta calidad, diseñadas para la sostenibilidad, libres de materiales tóxicos y campos electromagnéticos, con amplios jardines, bosques frutales y espacios comunes que incluyen escuelas, restaurantes, oficinas, un centro de bienestar y mucho más".

"La Ecoaldea Moderna (MEV) es una comunidad pionera enfocada en la vida sostenible mediante viviendas ecológicas, producción de alimentos y energía, una economía interna y participación comunitaria. Nuestra visión es crear un entorno armonioso donde los residentes puedan disfrutar de una alta calidad de vida, priorizando la vida saludable y la interacción social, a la vez que minimizamos nuestra huella ecológica".