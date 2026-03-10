La dana riega Alicante con registros de hasta 105 litros en zonas muy necesitadas

Nunca llueve a gusto de todos. Pero en esta ocasión, la dana ha regado, sobre todo, zonas que no se habían visto agraciadas en los últimos temporales.

Áreas que no suelen ser protagonistas cuando llega una gota fría, como el Medio y Baix Vinalopó, l'Alacantí, el sur de l'Alcoià o zonas de la Vega Baja, han registrado los principales acumulados, destacando la zona del Maigmó, en Tibi, con más de 105 litros por metro cuadrado.

Las precipitaciones, que han sido fuertes a primera hora con registros de hasta 69,8 litros por metro cuadrado en apenas tres horas en Elche, según MeteoElx, han generado inundaciones puntuales y algunos cortes de carreteras y numerosas incidencias sobre todo en el Baix Vinalopó y la Vega Baja, aunque en un principio sin incidencias relevantes. Y han obligado a suspender las clases en tres centros educativos de Elche.

Así ha desaparecido en pocos minutos la playa de la Albufereta de Alicante en pleno episodio de lluvias intensas / Jose Navarro

La jornada de este martes, con aviso amarillo desde la madrugada, también ha dejado alguna granizada aislada, aunque de poca entidad. Y ha habido también un fuerte aparato eléctrico, con 270 rayos que han impactado hasta las 10:00 horas dentro de la superficie de la provincia de Alicante, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Y todo ha venido acompañado de una bajada de las temperaturas máximas, que no han llegado a los 17 grados.

Más allá de problemas puntuales, estas lluvias están siendo muy beneficiosas para la vegetación, el campo y los acuíferos, y "además los acumulados son importantes en zonas en las que en los últimos episodios se han quedado más al margen", según han destacado desde el Laboratorio de Climatología de la UA.

Así, hasta las 19:00 horas, el mayor registro era el del Maigmó en Tibi, con 105,2 litros por metro cuadrados, seguido por Elche con 77,9 y San Miguel de Salinas con 77,4. También destacan los 74,8 de Castalla, 74,4 de Mutxamel, 73,9 de Xixona (Montnegre de Baix), 70,4 de Los Montesinos, 67,6 litros en San Vicente, 66,2 en Alicante (El Rebolledo) y 61,2 en Agost, según los observatorios de Avamet, Proyecto Mastral, MeteoElx, Aemet y el Laboratorio de Climatología de la UA.

Una lluvia que se ha prolongado en muchos puntos durante horas, durante buena parte del día, de una forma menos torrencial, lo que ha ayudado a las infraestructuras y al terreno a absorber mejor el agua, salvo la registrada a primera hora por ejemplo en Elche. Además, el hecho de que el agua del mar no esté ya caliente como pasa en otoño ha contribuido a que la dana no fuera más violenta.

Vial anegado en el polígono Pla de la Vallonga de Alicante / Jose Navarro

El temporal empieza a amainar el miércoles

Las precipitaciones seguirán el miércoles en la provincia, aunque en un principio ya no tan intensas como las del martes, manteniéndose el aviso amarillo en el litoral norte, que abarca la Marina Alta, El Comtat y el norte de la Marina Baixa, con posibilidad de que se superen los 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, hasta el mediodía.

Así, Aemet ha advertido que en la primera mitad del miércoles el cielo continuará muy nublado con precipitaciones en Alicante, sin descartar que en el norte de Alicante sean localmente persistentes; por la tarde tenderán a remitir y la nubosidad disminuirá.

Previsión

La previsión de Aemet para este miércoles es de cielo muy nuboso con precipitaciones, que en el tercio norte podrían ser localmente persistentes; por la tarde tenderán a remitir y la nubosidad disminuirá en general. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste en el litoral, disminuyendo a flojo durante la mañana; en el resto viento flojo variable con predominio de la componente este

Y el jueves se espera cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Probables brumas y bancos de niebla en el interior por la mañana. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso. Viento flojo variable, con predominio de la componente sur en el litoral por la tarde.