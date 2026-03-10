¿Es necesario y viable el polígono de La Canal en Alcoy?

El debate que no cesa. La necesidad de suelo industrial en Alcoy y el proyecto que promueve la Cámara de Comercio, la Generalitat y el Ayuntamiento en La Canal ha sido objeto de una nueva mesa redonda en la Fundación Mutua Levante de la ciudad, donde han quedado claras las posturas antagónicas de empresarios y ecologistas.

Si hace un mes se abordó en una mesa en el mismo lugar el caso concreto del polígono Alcoi Sud, en la noche del lunes el titular de la cita era "El suelo industrial en la comarca". Pero a pesar de ello, el caso particular de Alcoy y el proyecto de La Canal que se tramita en su linde con Ibi ha centrado de nuevo el debate.

En la mesa redonda el tejido empresarial ha reiterado que no hay suelo industrial disponible y que es necesario promover Alcoi Sud, que abarcaría un millón de metros cuadrados en un espacio de gran valor natural, para evitar la marcha de empresas y trabajadores a otras localidades.

Y desde los conservacionistas han insistido en que esta ubicación es inviable ambientalmente y pone en peligro el acuífero Barracons-Carrasqueta del que beben Alcoy e Ibi.

Otras ciudades han apostado por el suelo industrial y han crecido. Alcoy no crece por falta de espacio y de suelo de calidad León Grau — Presidente de Aitex

El encuentro organizado por la Fundación Mutua Levante y el Campus de Alcoy de la UA buscaba para reflexionar sobre el presente y el futuro de la industria y su impacto en el territorio.

La sesión ha sido moderada por Tono Belda, colaborador del Patronato de la Fundación Mutua Levante, y ha contado con la participación de León Grau, presidente de Aitex y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Valenciana de Empresarios(AVE); Javier Gisbert, presidente de FOPA y vicepresidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV); Álvaro Soler, fundador de Multiscan y CEO de Powerfultree; Lluís Torró, miembro de la Asociación Salvem l'Acuífer del Molinar; y Enric Moltó, profesor de la Universidad de Alicante.

Un debate al que han acudido el alcalde Toni Francés, el vicealcalde Àlex Cerradelo, los portavoces del PP y Vox, Carlos Pastor y David Abad y la concejal de Guanyar Mari Carmen Paredes, entre otros ediles, además de la presidenta de la Cámara de Comercio, Lucía Pascual, y otros representantes del tejido empresarial

León Grau, de Aitex, ha destacado que "no hay en Alcoy parcelas de 100.000 metros cuadrados disponibles", recordando los problemas que tuvo Aitex para levantar su nueva sede en la ciudad y que habrían querido contar con más espacio.

Y ha comparado la evolución de la ciudad en los últimos 50 años con otras localidades como Elche y Elda, para poner de manifiesto como se ha ido quedando por detrás en número de empresas, que no aumentan al mismo ritmo, algo que vincula directamente con la falta de suelo industrial.

Para un plan que tenemos [en La Canal], es en una zona de un valor ambiental muy elevado y es difícil hacer algo allí con garantías Enric Moltó — Profesor de la UA

Del mismo modo, el estancamiento de la población ha impedido a la ciudad mejorar sus conexiones ferroviarias o contar con un hospital mejor.

Así, ha destacado que "otras ciudades han apostado por el suelo industrial y por eso han crecido, además de por otros factores", lamentado que "Alcoy no ha crecido por falta de espacio y la carencia de suelo de calidad". Y ha resaltado la necesidad de que Alcoy cuente con grandes empresas, para lo que son necesarias grandes parcelas que ahora no puede ofrecer.

Orografía complicada

Por su parte el profesor Enric Moltó ha señalado la problemática que tiene Alcoy con sus grandes pendientes y barrancos, que en su momento fueron ventajas para las industrias pero hace tiempo que representan un obstáculo.

Y ha apuntado respecto a Alcoi Sud que "para un plan que tenemos, tiene un valor ambiental muy elevado y es difícil hacer algo allí con garantías", señalando que las dos zonas más "planas", dentro de lo que es l'Alcoià, que "son La Canal y Polop-Barxell, unas zonas de gran valor ambiental y problemas de seguridad con los acuíferos".

Polígono mancomunado

Por su parte desde Salvem El Molinar su representando Lluís Torró ha apostado por soluciones comarcales mancomunadas para el suelo industrial como la que se planteó en Muro, que fue aparcado por el alto coste que estimaba la Generalitat que supondría, 30 millones de euros, y que ahora retoma su Ayuntamiento con una extensión de medio millón de metros cuadrados.

Encabezonarse con La Canal es retrasar 'sine die' una solución viable al suelo industrial de Alcoy Lluís Torró — Representante de Salvem El Molinar

Torró ha destacado que "encabezonarse con La Canal es retrasar 'sine die' una solución viable al suelo industrial de Alcoy". Y ha denunciado la "inexistencia total de estudios sobre las necesidades reales de suelo industrial en la comarca".

Así, ha reiterado en la necesidad de que las políticas de desarrollo industrial sean sostenibles y no pongan en riesgo bienes básicos para una ciudad, como lo es el agua del acuífero del Molinar, que procede del de Barracons-Carrasqueta.

Torró ha reclamado una "planificación rigurosa que tenga en cuenta todas las alternativas". En este sentido, ha recordado que en el caso concreto de Alcoy "no hay datos fiables" sobre la disponibilidad real de suelo industrial.

Y también se refirió a los polígonos de Ibi y Cocentaina, que en ambos casos disponen de suelo libre, cosa que puede constituir "un claro síntoma de falta de demanda". Además, en Ibi también se tramita otra gran superficie industrial, por lo que las necesidades de la comarca quedarían cubiertas.

Éxodo de empresas

Por su parte Javier Gisbert, presidente de FOPA, ha reiterado que "tenemos un problema de falta de suelo industrial. Tenemos talento e iniciativa empresarial pero no tenemos dónde quedarnos", lamentando el éxodo de empresas y trabajadores a otras localidades. Así ha insistido en que "es un problema social y colectivo".

Tenemos un problema de falta de suelo industrial. Tenemos talento e iniciativa empresarial pero no tenemos dónde quedarnos Javier Gisbert — Presidente de FOPA

Y por ello ha señalado que ante esta necesidad y que la mayor parte del suelo está protegido o directamente es parque natural, ha destacado que tienen que generar suelo industrial de una forma "impecable ambientalmente". Y ha señalado que una treintena de empresas se han interesado por asentarse en Alcoy, pero la falta de suelo lo impide.

Álvaro Soler, fundador de Multiscan, ha apuntado que "podemos llegar a conseguir que este sea un sitio fantástico para que las empresas que llevan muchos años permanezcan, pero sobre todo traigamos a nuevas empresas, de esas que arrancan en el comedor de la casa de alguien, y acaban estando en todos los continentes y facturando 30 o 40 millones y con más 100 trabajadores.

Acondicionar naves existentes

Grau también ha señalado que acondicionar naves industriales que hay en la ciudad es inviable por los costes de por ejemplo sustituir el tejado de uralita de una nave de 4.000 metros, que supone 400.000 euros, a lo que hay que sumar su acondicionamiento contra incendios, tránsito de camiones o molestias para los vecinos.

Podemos conseguir que este sea un sitio fantástico para que las empresas permanezcan y vengan nuevas Álvaro Soler — Fundador de Multiscan

Los empresarios han destacado que la propuesta de Alcoi Sud ya deja fuera 40 actividades industriales del parque empresarial, dejando así fuera sectores que podrían contaminar el acuífero.

Del mismo modo, desde Salvem El Molinar han insistido en su clara apuesta por agotar la opción del polígono mancomunado, "puesto que el proyecto de La Canal comporta graves riesgos para las reservas de agua y para el entorno natural".

Así, ha recordado los contundentes informes negativos emitidos por los ayuntamientos de Alcoy y de Ibi, que consideran inviable el proyecto por su impacto ambiental, sobre todo por su afección en el acuífero del Molinar.