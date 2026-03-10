El Museo Camilo Sesto ya tiene fecha para su esperada apertura

Tres meses para la apertura de un singular espacio para poner en valor el legado del alcoyano más universal. El Ayuntamiento de Alcoy ha anunciado la fecha para la inauguración del Museo Camilo Sesto. Será el 11 de junio, con presencia de representantes institucionales, personas vinculadas a la trayectoria profesional y personal del artista, así como representantes del ámbito cultural y musical.

Con la apertura de esta instalación, que está ahora ya en la fase final de musealización. Alcoy da un paso importante en la puesta en valor del patrimonio musical y cultural vinculado al cantante, ofreciendo un espacio permanente que permitirá conocer su trayectoria artística y personal a través de una experiencia museográfica innovadora.

Y es que contará con un escenario para conciertos y karaoke, un estudio de grabación, una gramola interactiva y una sección sobre "Jesucristo Superstar".

Así lo han dado a conocer el alcalde Toni Francés y la concejal de Turismo, Lorena Zamorano, en una rueda de prensa que estaba prevista en el patio del museo, ubicado en el edificio histórico ubicado en el número 44 de la calle El Camí, pero que por el aviso amarillo por lluvias se ha trasladado finalmente al Ayuntamiento.

Durante el acto se llevará a cabo el descubrimiento institucional del museo y una primera visita a las instalaciones. Posteriormente, se ofrecerá un almuerzo a las personas invitadas.

El museo cuenta con un gramola donde poner las canciones de Camilo Sesto / INFORMACIÓN

A partir de ese momento, el Museo Camilo Sesto quedará abierto al público para que la ciudadanía y los visitantes puedan comenzar a descubrir este nuevo espacio cultural de la ciudad. Todo tras una inversión de cerca de un millón de euros que ha contado con financiación de fondos europeos.

El alcalde ha destacado que se trata de “un proyecto muy deseado dentro y fuera de Alcoy y que ya se encuentra en la recta final” y se terminará en unas semanas, recordando que “desde mi gobierno siempre hemos mimado y valorado la figura de Camilo Sesto”, que constituye “la figura artística más importante y más internacional, una figura única e irrepetible” que siempre alardeó de su origen.

Lugar de peregrinaje

El primer edil ha señalado que avisan con tres meses de antelación de la apertura para que los fans, muchos de ellos residentes en Latinoamérica, puedan planificarse la visita a la ciudad. "Por lo tanto, ya anunciamos que de forma inequívoca el próximo 11 de junio de 2026 inauguraremos el Museo de Camilo Sesto. Será una inauguración en la que estarán presentes, evidentemente, familiares, amigos de Camilo Sesto, también representantes institucionales y personalidades del mundo de la cultura que con su presencia también reconocerán la importancia y la influencia de Camilo Sesto en la música española y en la música de la música mundial”.

Y ha añadido que “sabemos que estamos hablando de un proyecto que tiene un impacto importantísimo en la ciudad, más allá de esta deuda que teníamos con nuestro artista más internacional”, como polo de atracción para miles de personas que visitan la ciudad para saber más del artista.

Estamos hablando de un proyecto que tiene un impacto importantísimo en la ciudad, más allá de esta deuda que teníamos con nuestro artista más internacional Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Por su parte Zamorano ha destacado que se trata de un museo “muy actual porque combina las nuevas tecnologías, la IA, con recursos tradicionales que vienen de la mano del legado del propio artista. Y al final el que hemos querido hacer es un espacio completamente accesible e inmersivo que nos mostrará el que es la vida, la obra y todo el legado que el artista ha dejado”.

La concejal de Turismo ha explicado que “este espacio se organizará en dos plantas” diferenciando así “las dos vertientes del artista, la más personal y el más profesional”.

Entre el contenido del museo, la edil ha destacado “un espacio interactivo de karaoke en el que la gente podrá interactuar con las canciones más icónicas del artista” o una gramola.

Y también ha apuntado que “una cosa muy novedosa, que es pionera de esta tecnología en Europa, que es una vitrina holográfica con elementos originales de 'Jesucristo Superstar'”.

Un museo con proyección internacional

El Museo Camilo Sesto nace con la vocación de convertirse en el principal espacio internacional dedicado a la figura del artista alcoyano. Su trayectoria musical y el reconocimiento alcanzado en numerosos países otorgan a este museo un gran potencial para atraer visitantes y seguidores de diferentes partes del mundo.

Se trata de un museo muy actual porque combina las nuevas tecnologías, la IA, con recursos tradicionales que vienen de la mano del legado del propio artista Lorena Zamorano — Concejal de Turismo de Alcoy

El Ayuntamiento de Alcoy considera que este proyecto contribuirá a reforzar la oferta cultural y turística de la ciudad, consolidándola como un destino vinculado a la música y a la cultura contemporánea.

Experiencia museográfica innovadora

El museo ofrecerá una experiencia expositiva moderna e inmersiva, combinando materiales originales relacionados con la carrera de Camilo Sesto con recursos audiovisuales, contenidos interactivos y elementos multimedia.

Entre las principales novedades del proyecto destaca la incorporación de recursos de inteligencia artificial que permitirán recrear determinados aspectos de la presencia escénica y comunicativa del artista. Estas tecnologías contribuirán a ofrecer una experiencia más completa y emocional para el visitante, especialmente para las nuevas generaciones.

Organización y coordinación del museo

Con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento y desarrollo del museo, el Ayuntamiento de Alcoy está impulsando la creación de la plaza de director o directora de Museos. La persona que ocupe esta responsabilidad se encargará de coordinar el Museo Camilo Sesto y la Pinacoteca Municipal, así como de trabajar en la organización, la logística y la programación de este nuevo equipamiento cultural. Su incorporación se producirá en las próximas semanas con el objetivo de que el museo esté plenamente operativo desde el mismo día de la inauguración.

Apertura al público a mediodía y venta de entradas La inauguración será el 11 de junio por la mañana, y ya a mediodía ya estará abierto el museo para el público en general. Previamente saldrán a la venta las entradas para que la gente pueda reservarla, para poder disfrutar de una experiencia para la que se cuentan con fondos procedentes de la donación que hizo en su testamento Camilo Sesto, otros de los familiares que también han aportado, y también desde el Club de Fans, conocidos y otros artistas.

"Con la puesta en marcha del Museo Camilo Sesto, Alcoy refuerza su compromiso con la cultura y con la preservación del patrimonio artístico de la ciudad, al tiempo que abre una nueva vía para la proyección internacional del nombre de Alcoy a través de la figura de uno de sus artistas más universales", han destacado desde el Ayuntamiento.

El Museo Camilo Sesto ha sido concebido como un espacio museográfico inmersivo dedicado a explicar la vida, la obra y el legado artístico del artista alcoyano. El discurso expositivo se organiza en dos grandes ámbitos temáticos distribuidos en dos plantas, diferenciando la dimensión personal y la trayectoria artística del cantante.

Camilo artista

La planta entresuelo está dedicada al Camilo artista, por lo que se centra en la trayectoria profesional y en el reconocimiento internacional del artista. Así, incluye varios ámbitos temáticos: inicios, espacio dedicado al comienzo de la carrera de Camilo como artista; escenario y espacio de karaoke, concebido como un elemento interactivo para que los visitantes puedan experimentar con su música; estudio de grabación, con recursos escenográficos que recrearán el proceso creativo y musical del artista; Camilo internacional, que muestra la proyección del cantante en España y Latinoamérica; y discos y premios, con una exposición de reconocimientos, discos y materiales vinculados a su trayectoria musical, presentados de forma infográfica e interactiva.

Camilo personal

La planta sótano está dedicada al Camilo personal, su dimensión más íntima y biográfica del artista, con espacios dedicados a biografía, con una línea del tiempo que recorre su trayectoria vital y un audiovisual que completa este repaso personal; Camilo en la intimidad, con objetos personales y materiales vinculados a su vida privada, siempre desde el máximo respeto por su intimidad; Camilo y Alcoy, espacio que destaca la relación del artista con su ciudad natal; fans y fama, con materiales sobre la relación con sus seguidores; y 'Jesucristo Superstar', con contenidos dedicados a una de las producciones musicales más importantes de su carrera.

Recursos expositivos

El museo apuesta por una museografía contemporánea que combina objetos originales con recursos audiovisuales e interactivos para facilitar la comprensión del legado de Camilo Sesto. Entre los principales elementos de la exposición destacan vitrinas expositivas con piezas originales; material audiovisual con actuaciones y documentos históricos; recursos gráficos e infografías; y elementos escenográficos y recreaciones ambientales inspiradas en los años 70, etapa clave en la carrera del artista.

El diseño expositivo utiliza una estética basada en fondos oscuros e iluminación dirigida, lo que permite destacar las piezas y crear una experiencia visual inmersiva para el visitante.

Audiovisuales

Del mismo modo el proyecto incorpora diferentes recursos digitales y audiovisuales para enriquecer la experiencia de la visita: un audiovisual dedicado al musical Jesucristo Superstar, con información sobre su producción e impacto; un audiovisual biográfico con montaje de algunas actuaciones de Camilo Sesto; y un espacio interactivo de karaoke con letras de sus canciones.

La instalación también incluye un estudio de grabación / INFORMACIÓN

Además, el museo contará con una audioguía accesible a través de una aplicación móvil, con contenidos narrativos y recursos sonoros que ampliarán la información disponible durante la visita.

Así, el museo incorpora recursos tecnológicos avanzados para ofrecer una experiencia inmersiva y accesible, entre ellos: sistemas audiovisuales de alta definición; pantallas interactivas y elementos táctiles; reproducciones musicales y dispositivos de escucha; y soluciones digitales para facilitar la comprensión de los contenidos.

Entre los elementos más destacados se encuentran una gramola interactiva que permitirá reproducir canciones del artista; pantallas táctiles con contenidos biográficos y audiovisuales; recreaciones escenográficas que permitirán comprender el proceso de creación musical; y una vitrina holográfica con elementos originales de Jesucristo Superstar, tecnología pionera en Europa.

Coste

En concreto, la rehabilitación del edificio ha costado 743.920 euros, de los que el 60 % (446.352 euros) han sido financiados por la UE. Y la musealización ha ascendido a 228.223,25, íntegramente sufragados con fondos europeos, por lo que el proyecto ha costado en total 972.143,25 euros, de los que 674.575,25 euros han venido de Europa.

Así, el museo cuenta con 300 metros cuadrados y se ubica en un edificio histórico levantado entre 1879 y 1880 que formó parte del primigenio asilo de ancianos de Alcoy.