Alcoy presenta las cuentas para 2026 y Guanyar pone precio: el polígono de La Canal

La aprobación de las cuentas municipales para 2026 en Alcoy se presenta más complicada que nunca. El equipo de gobierno de PSOE y Compromís ha presentado públicamente este miércoles los presupuestos, que vuelven a ser un año más los más elevados de su historia, alcanzando los 77 millones e incluyendo un crédito de 4,3 millones para inversiones.

El ejecutivo considera que es imprescindible contar con unas nuevas cuentas. Y todo parece de nuevo en manos de Guanyar, cuya abstención los dos últimos años tras sendos acuerdos facilitó la aprobación de las cuentas, ya que tampoco parece viable la colaboración de PP o Vox.

La plataforma ciudadana dejó muy clara su postura el año pasado en las negociaciones para el proyecto económico de 2025. Entonces, su portavoz Sergi Rodríguez fijó las líneas rojas para las cuentas de 2026 en el polígono Alcoi Sud en La Canal y la planta solar de Polop Alt. "El inicio de cualquiera de estos proyectos imposibilitaría cualquier acuerdo", advirtió, ya que alertan de un impacto ambiental inaceptable y que el parque empresarial amenaza el acuífero del Molinar. Y dos informes de los ayuntamientos de Alcoy e Ibi ya advierten en las últimas semanas de que no es viable ambientalmente.

Para negociar con nosotros los presupuestos de 2026 tendrán que extinguir el protocolo firmado con la Generalitat y la Cámara de Comercio para el polígono de Alcoi Sud Sergi Rodríguez — Portavoz de Guanyar Alcoi

Y esta condición se mantiene. Rodríguez ha manifestado a INFORMACIÓN que "para negociar con nosotros los presupuestos tendrán que extinguir el protocolo" firmado en junio de 2025 con la Generalitat y la Cámara de Comercio con el que se iniciaba la tramitación del proyecto de Alcoi Sud, además de otras cosas" que se darán a conocer más adelante.

El alcalde Toni Francés (PSOE), el vicealcalde Àlex Cerradelo (Compromís) y la concejal de Hacienda, Vanessa Moltó (PSOE), han presentado el proyecto económico para 2026 con una rueda de prensa, después de que se haya trasladado el borrador al resto de grupo, por lo que esta misma semana inician ya los contactos con el resto de grupos para negociar la aprobación de las cuentas. El objetivo es llevarlas a pleno antes de las Fiestas de los Moros y Cristianos de finales de abril.

Juani Ruz

Francés ha asegurado que las cuentas de 2026 "son absolutamente necesarias para hacer realidad todos los proyectos y garantizar el funcionamiento del Ayuntamiento y de todo el tejido de la ciudad".

Cuento con que Guanyar, que es un partido responsable, se siente a la mesa a plantear sus propuestas para los presupuestos de 2026 Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Y sobre Guanyar, ha explicado que "cuento con que Guanyar, que es un partido responsable y que durante estos tres años ha ayudado a la gobernabilidad de esta ciudad y ha influido en las políticas públicas a través del diálogo y el acuerdo, se siente a la mesa a plantear sus propuestas". Y preguntado sobre la línea roja para Guanyar de Alcoi Sud, ha recordado que el polígono "no está en este presupuesto, por tanto no tiene relación con lo que vamos a negociar".

Cuestión de confianza

Y en cuanto a qué hará el ejecutivo si Guanyar rechaza las cuentas, el alcalde ha señalado que "ese escenario todavía no está sobre la mesa". Y sobre la posibilidad de presentar una cuestión de confianza para ligar su continuidad en la Alcaldía a la aprobación de los presupuestos si no hay una mayoría que respalda una moción de censura, ha señalado que "no se plantea todavía porque nuestra primera opción es negociar como hemos hecho hasta ahora".

Las cuentas aumentan en torno a un 4 % respecto a las de 2025, destinando a inversiones 6,1 millones

Desde Guanyar han recordado que "como siempre nos sentaremos a negociar con el gobierno, pero este año, después del protocolo que firmaron con la Generalitat y la Cámara de Comercio por el polígono de La Canal, que ellos sabían que sería un motivo de rotura con nosotros [y así lo manifestaron públicamente], será para recordarlos que para negociar con nosotros los presupuestos tendrán que extinguir ese protocolo. Y más cosas".

Las cifras

El proyecto de presupuestos asciende a 76.924.284,64 euros, lo que representa un crecimiento global de cerca del 4 %, destinando a inversiones 6,1 millones.

Este incremento en las cuentas se debe sobre todo al aumento en la participación en los Tributos del Estado, que suben en 2,5 millones de euros, pasando de 23 a 25,8 millones de euros, por el crecimiento poblacional de la ciudad, según ha apuntado Francés. Y también crece por el millón de euros previstos para recuperar dinero en proyectos ya ejecutados y financiados por fondos Europeos.

El alcalde denuncia que la Diputación ya solo da ayudas a ayuntamientos gobernados por el PP

Además, "a pesar de contemplar un préstamo 4,3 millones de euros para financiar inversiones, en nivel de endeudamiento del Ayuntamiento baja, del 52 % al 49 %", según ha destacado la edil de Hacienda.

Juani Ruz

Así se contempla, entre otras, inversiones en los polígonos, la ampliación del Campus de la UPV, seguir implementando el Plan de Accesibilidad Local, musealización de la Pinacoteca, finalizar el pabellón de Gimnasia, la mejora de la cubierta del pabellón Francisco Laporta, la adecuación de las nuevas instalaciones del consultorio médico de la Zona Alta.

Subvenciones

En cuanto a fondos europeos y subvenciones, Moltó ha recordado que Alcoy ha recibido 30 millones de euros en los últimos años, y ahora se ha conseguido financiación de los Fondos EDIL que cubrirán el 60% de nuevos proyectos valorados en 10 millones de euros.

El Ayuntamiento sigue reforzando en un 4 % el escudo social que está siendo abandonado por otras administraciones como la Generalitat y la Diputación Àlex Cerradelo — Vicealcalde de Alcoy

El alcalde ha lamentado la falta de ayudas de la Diputación, que mantiene solo las subvenciones "a los ayuntamientos del PP". Y ha realizado un llamamiento a todos los grupos para que realicen aportaciones y se pueda llegar a un acuerdo para aprobar las cuentas.

Escudo social

Por su parte el vicealcalde ha destacado las cifras de empleo récord y el muy bajo paro de Alcoy. Y ha apuntado que el Ayuntamiento sigue reforzando "el escudo social que está siendo abandonado por otras administraciones como la Generalitat y la Diputación".

Así, la partida de este escudo social destinada a Servicios Sociales asciende a 7,5 millones de euros, un 4% más que en 2025, cuando ya subió otro 11,5 % del año pasado, destacando que cuando entró el PSOE a gobernar en 2011 esta partida era solo de 1,5 millones.

Las cifras del paro y la presión fiscal El ejecutivo ha señalado que en Alcoy hay en el paro 4.300 personas, la cifra más baja de los últimos 18-19 años, mientras que hay 17.500 afiliados a la Seguridad Social, la mejor cifra desde antes de la crisis de 2008. Y en cuanto a la presión fiscal, Alcoy presenta 448,51 euros por persona, cuando la media en la provincia es de 627,53 euros y en España del 667,13 €. Sobre la inversión en servicios por habitante, también han resaltado que Alcoy se sitúa en 178,42 euros por habitante, cuando la media autonómica está en 159,97 euros y la nacional en 157,46 euros por habitante.

Por otra parte el ejecutivo ha destacado que se han aplicado bonificaciones por valor de 130.000 euros en 2025 para la implantación de energías limpias, se han congelado los impuestos y se han actualizado algunas tasas solo un 2,7%, absorbiendo el Ayuntamiento un 12 % del IPC.

Para servicios generales y bienestar comunitario, que incluyen Seguridad, Movilidad Sostenible, Mantenimiento y Limpieza, las cuentas destinan 28 millones de euros. Las prestaciones de Emergencia Social (PEIS) ascienden a 600.000 euros de aportación íntegramente municipal, cuando antes era una subvención de Diputación "que primero redujo y después eliminó", han lamentado desde el ejecutivo.

A Vivienda y Urbanismo se destinan 3,4 millones de euros, con un incremento del 2 %, que se suma al 25 % del pasado año, contemplando entre otros la creación de 9 viviendas en la calle La Sardina.

Entre las inversiones figuran viviendas públicas, actuaciones en los polígonos, la ampliación del Campus de la UPV, la musealización de la Pinacoteca, la mejora de la cubierta del pabellón Francisco Laporta y la adecuación del nuevo consultorio médico de la Zona Alta

Cerradelo ha señalado que los fondos para Promoción Económica, Comercio y Pymes crecen un 17%; las políticas de Fomento de la Ocupación un 19%; Industria un 13%; Investigación e innovación un 52 %; Deportes un 18%; y Cultura un 20%.

Además, la partida de Personal se incrementa en 2,3 millones de euros para hacer frente a subidas salariales y a la carrera horizontal que permite la profesionalización del funcionariado.