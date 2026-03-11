El PSOE pide a la Diputación un informe jurídico sobre la moción de censura bloqueada en l'Alqueria d'Asnar por falta de secretario

El Grupo Socialista en la Diputación de Alicante ha denunciado el bloqueo institucional que atraviesa el Ayuntamiento de l'Alqueria d'Asnar (El Comtat), donde hace más de un mes se presentó una moción de censura que no se ha tramitado porque el alcalde tránsfuga César Palmer cesó semanas antes al secretario, tras alertar de irregularidades con los fondos públicos, y no se ha reemplazado.

En este contexto, el Grupo Socialista reclama a la Diputación un informe jurídico que aclare la legalidad de la moción de censura presentada en l'Alqueria d'Asnar, presentada por el PSOE y una exedil de Compromís, y permita frenar la confusión generada en torno a este procedimiento.

Así, el PSOE está valorando solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario en la Institución Provincial para abordar esta situación y el contexto de paralización que, a su juicio, afecta a distintos municipios de la provincia.

Juani Ruz

Los socialistas consideran que "la Diputación no puede permanecer al margen ante lo que califican como un deterioro del funcionamiento democrático en el municipio, donde el alcalde, César Palmer Ais, estaría retrasando de forma deliberada la tramitación de una moción de censura que cumple con todos los requisitos legales", según ha explicado el PSOE.

El portavoz socialista en la Diputación, Vicente Arques, ha señalado que la institución provincial “no puede mirar hacia otro lado cuando se están bloqueando procedimientos democráticos previstos por la ley”. En este sentido, ha reclamado que se garantice la normalidad institucional y que se permita la celebración del pleno en el que debe debatirse la moción de censura.

Un vehículo de la Guardia Civil pasa frente al Ayuntamiento de l'Alqueria d'Asnar este viernes, con vecinos que se han acercado para ver qué pasa con el Ayuntamiento / JUANI RUZ

“Cuando una moción de censura cumple con todos los requisitos legales, lo que corresponde es que se tramite y que se vote. La democracia local no puede quedar atrapada en maniobras dilatorias”, ha afirmado Arques.

Precedentes

Desde el Grupo Socialista recuerdan además precedentes recientes como el ocurrido en San Fulgencio, donde un juez tuvo que ordenar la celebración del pleno para debatir una moción de censura tras el intento de bloqueo institucional.

Para Arques, este tipo de situaciones evidencian la necesidad de que las administraciones supramunicipales actúen con claridad. “Ya hemos visto en casos recientes que los tribunales terminan obligando a celebrar estos plenos. Lo razonable es que las instituciones garanticen desde el primer momento el cumplimiento de la ley y eviten situaciones de bloqueo”.

Así mismo, los socialistas advierten de que este caso refleja una dinámica más amplia de falta de iniciativa política en la institución provincial. “La Diputación lleva demasiado tiempo instalada en la inercia, sin liderazgo y dejando solos a muchos ayuntamientos ante problemas institucionales que requieren una respuesta clara”, ha señalado Arques.

El alcalde César Palmer. / INFORMACIÓN

Por ello, el Grupo Socialista está valorando solicitar "un pleno extraordinario en la Diputación para debatir la situación y exigir una mayor implicación de la institución provincial en la defensa del normal funcionamiento democrático de los ayuntamientos de la provincia".

“Los municipios pequeños también merecen garantías democráticas. Y cuando estas se ponen en riesgo, la Diputación debe actuar”, ha concluido el portavoz socialista.

Situación insólita

La parálisis en el Ayuntamiento de l'Alqueria d'Asnar es total, ya que sin secretario-interventor no solo no se puede tramitar la moción de censura que por plazos debería haberse votado el pasado 6 de marzo, desalojando así al alcalde tránsfuga César Palmer. Tampoco hay pago de nóminas al personal municipal ni pago a proveedores ni certificados.

Palmer, que abandonó Compromís sin dejar el acta, cesó hace más de un mes del secretario-interventor, tras denunciar el funcionario en un informe remitido al Tribunal de Cuentas supuestas graves irregularidades con el manejo del dinero público por parte de Palmer que ya habían sido alertadas por el PSOE.

Saray González, que era compañera del alcalde en Compromís, formación que ambos abandonaron tras la apertura de un expediente por pactar con el PP la Alcaldía, dejó el ejecutivo en noviembre, al igual que los dos ediles populares, ante el escándalo suscitado por la gestión de la recaudación de la piscina por parte del alcalde. Y el mes pasado el PSOE y González formalizaron la moción de censura, por la que se turnarán en la Alcaldía lo que quede de mandato.