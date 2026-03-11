Meteorología
Los últimos coletazos de la dana dejan 139 litros en el norte de Alicante
Las precipitaciones han remitido tras el mediodía, dejando los principales acumulados en la Marina Alta, con 138,8 en Pego, y ya en menor medida en El Comtat y l'Alcoià
La borrasca sin nombre que el martes dejó más de 106 litros por metro cuadrados en Tibi, regando zonas donde los grandes acumulados no son habituales, se ha marchado este miércoles dejando abundantes precipitaciones en el área más lluviosa de la provincia de Alicante: la Marina Alta.
Después de que las precipitaciones se centraran el martes en comarcas como l'Alacantí, la Vega Baja, el Medio y Baix Vinalopó, o el sur de l'Alcoià, las lluvias se han concentrado sobre todo en la Marina Alta, y en menor medida en El Comtat y el norte de l'Alcoià. Y ya a partir del mediodía han cesado, dando paso a varios días de estabilidad.
Así, según la red de Avamet, el mayor registro ha sido en Pego, con 138,8 litros por metro cuadrado hasta las 17:00 horas, de los cuales cerca de 100 litros cayeron entre la noche y primera hora de la mañana. También destacan los 136,2 de La Vall d'Ebo, 135 de Ràfol d'Almúnia, 127,2 de Xàbia, 113,2 de Pedreguer, 104,8 de Orba, 100,5 de Murla, 96,6 de Benigembla y 91,8 de La Vall de Laguar. Así, en la Marina Alta se han registrado algunos problemas puntuales de inundaciones.
Fuera de la Marina Alta, destacan los 33,6 litros de Almudaina, 32,6 de Alfafara, 28,6 de Alcoy (Font Roja), 22 litros de Alicante, 20,5 de Xixona (La Sarga) o los 19,8 litros de Santa Pola.
Para el jueves y el viernes no se esperan lluvias, que podrían regresar el sábado y primera horas del domingo.
Previsión
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves cielo poco nuboso, con baja probabilidad de brumas y bancos de niebla en zonas del interior por la mañana. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso. Viento flojo de dirección variable a primeras horas, tendiendo a viento flojo del sur al mediodía.
El viernes se espera cielo despejado, con temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Viento flojo del oeste, con brisas en el litoral por la tarde.
