La bala de plata que tiene el alcalde de Alcoy para aprobar las cuentas, y que "caduca" el 22 de mayo

El equipo de gobierno de PSOE y Compromís considera imprescindible aprobar los presupuestos de 2026 de Alcoy. Así lo manifestaron el miércoles en rueda de prensa. Pero el camino va a ser muy difícil. Más que nunca. Eso sí, el alcalde tiene un as en la manga, pero con fecha de caducidad.

Las opciones parecen claras, pero no por ello factibles a priori. Una es recabar el apoyo para una abstención de Guanyar, que condiciona su respaldo, entre otras cosas, a enterrar el polémico proyecto de La Canal.

Otra posibilidad es lograr la abstención de PP o Vox, algo que se antoja también muy complicado. Más aún cuando para los presupuestos de 2024 y 2025 ambos votaron en contra y estamos en año preelectoral, por lo que dar aire al gobierno de izquierdas no parece lo más lógico, al menos en un principio.

Juani Ruz

Una tercera opción es no aprobarlas, algo que no es extraño en los ayuntamientos, aunque supone una complicación para la gestión, la puesta en marcha de nuevos proyectos y la culminación de otros que estén marcha. Las cuentas ya están prorrogadas desde el 1 de enero, y se mantendrían así, funcionando con modificaciones de créditos.

Y una cuarta, muy poco habitual, es la de la cuestión de confianza, que tiene fecha de caducidad, porque es una herramienta que podría provocar un cambio en la Alcaldía pero no puede usarse en el último año mandato. Así, el 22 de mayo de este año sería el último día para poder realizar el pleno de presupuestos ligado a esta cuestión de confianza.

¿Cómo funciona este mecanismo?

Una cuestión de confianza la puede vincular el alcalde, en este caso el socialista Toni Francés, solo a determinados temas como los presupuestos, ordenanzas fiscales, reglamento orgánico o planeamiento urbanístico general.

Además, no se puede usar esta herramienta más de una por año de mandato, no más de dos en todo el mandato. Y nunca en el último año de mandato ni cuando hay presentada una moción de censura.

Para su activación, debe convocarse el pleno de presupuesto especificando que se liga a una cuestión de confianza, que tendría que celebrarse como muy tarde el 22 de mayo, ya que al día siguiente se entraría en el último año de mandato, con las elecciones fijadas para el 23 de mayo.

Moción de censura en un mes

Si los presupuestos no obtienen el apoyo necesario, se abriría un plazo de un mes para que se pudiera presentar y votar una moción de censura. Pero en el caso de que no cristalizara el relevo en la vara de mando, al mes de ese pleno de presupuestos las cuentas pasarían a aprobarse automáticamente, al no haber una alternativa para la Alcaldía y entenderse otorgada la confianza para la continuidad del primer edil.

Así, sería un movimiento audaz, pero de cualquier forma se antoja complicadísimo, por no decir imposible, que PP y Vox llegaran a un acuerdo con Guanyar para desalojar a Francés, por lo que podría ser una opción sobre la mesa.

Juani Ruz

Preguntado por esta posibilidad por INFORMACIÓN, el alcalde manifestó el miércoles que "no se plantea todavía porque nuestra primera opción es negociar como hemos hecho hasta ahora".

Otras posibilidades

Descartando a priori cualquier tipo de acuerdo de PSOE y Compromís con Vox para aprobar las cuentas, la opción del PP también parece complicada, aunque sería sin duda un golpe de efecto que podría dejar herida a la coalición de izquierdas de cara a una posible reedición tras las elecciones de 2027.

Desde el PP su portavoz Carlos Pastor, preguntado sobre cuál es su postura ante las cuentas que les ha presentado el ejecutivo esta semana, se ha limitado a señalar este jueves que "estamos todavía en proceso de negociación".

En cuanto a Guanyar, su postura la dejó meridianamente clara su portavoz Sergi Rodríguez el miércoles. Una posición que han venido reiterando desde hace más de un año, cuando se acordó su abstención para las cuentas de 2025: no al polígono de La Canal. Por otra parte, hay que recordar que las cuentas de 2024 también salieron adelante gracias al acuerdo para la abstención de la plataforma ciudadana.

Así está el reparto de fuerzas en el Ayuntamiento de Alcoy El Ayuntamiento de Alcoy cuenta con 25 concejales, por lo que la mayoría está fijada en 13 ediles. El PSOE (9 regidores) y Compromís (3) suman 12 concejales, contando Guanyar con otros 2 ediles. El Partido Popular tiene 8 regidores y Vox otros 3. Así, los dos concejales de Guanyar son vitales, ya que su voto a favor o incluso su abstención decanta la balanza.

Rodríguez ha explicado que "para negociar con nosotros los presupuestos tendrán que extinguir el protocolo" firmado en junio de 2025 con la Generalitat y la Cámara de Comercio con el que se iniciaba la tramitación del proyecto de Alcoi Sud, además de otras cosas que se darán a conocer. Un parque empresarial que por otra parte ya tiene sobre la mesa dos informes negativos de los Ayuntamientos de Alcoy e Ibi por su impacto ambiental y riesgo de contaminación del acuífero del Molinar, pero que defiende a capa y espada el empresariado local, que insiste en que se blindará ambientalmente.

Discrepancias en el bipartito

La situación en el ejecutivo a este respecto es curiosa, ya que Compromís rechaza de plano el proyecto y está convencido que los informes ambientales, que dependen en última instancia de la Generalitat, tumbarán el plan.

Juani Ruz

En cambio, el PSOE lo respalda siempre que sea viable ambientalmente, se den todas las garantáis y no suponga una amenaza para el Molinar, por lo que lo deja en manos de los informes ambientales. Guanyar lo rechaza de plano, mientras que PP y Vox respaldan por completo el proyecto.

Y el proceso de estudio ambiental no está exento de polémica, ya que por ahora se está tramitando por la vía simplificada, pero Alcoy, tras el informe técnico, ha exigido una evaluación ambiental ordinaria, es decir completa, para que se analice a fondo su impacto en el entorno natural.

El ejecutivo municipal se ha marcado de plazo aprobar las cuentas antes de las Fiestas de Moros y Cristianos de finales de abril. Es decir mes y medio por delante para estas complicadas negociaciones. Y una bala de plata que expira el 22 de mayo.