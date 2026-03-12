El montaje de la renovada Enramada para las fiestas de Alcoy ya tiene fecha de inicio

El Ayuntamiento de Alcoy comenzará el próximo lunes 16 de marzo el montaje de la Enramada, uno de los elementos más característicos y esperados de las Fiestas de Moros y Cristianos, según ha informado este jueves el Consistorio.

Este año, el montaje llega con la novedad de que toda la estructura ha sido repintada recientemente para lucir en perfectas condiciones durante la celebración del 750 aniversario del patronazgo de San Jorge.

Esta puesta a punto estética da continuidad a los trabajos de modernización iniciados en 2025, cuando se sustituyeron cerca de 400 almenas de la plaza de Espanya por otras de polietileno mucho más ligeras, lo cual permitió reducir alrededor de 3.000 kilos el peso total de la instalación.

Montaje del castillo de fiestas de Alcoy esta semana / Juani Ruz

El dispositivo coordinado se ha diseñado para minimizar las molestias a la ciudadanía, y se cambiará el tradicional orden de empezar por la plaza de Espanya. La Policía Local avisará de todas las prohibiciones de aparcamiento y restricciones del tráfico.

Cronograma

Las tareas comenzarán el lunes 16 de marzo en la calle Sant Llorenç y en la avenida País Valencià. Al día siguiente, martes 17 de marzo, los operarios continuarán por la avenida País Valencià. El miércoles 18 de marzo será el turno de la plaza de Espanya.

Después de una pausa festiva los días 19 y 20 de marzo, los trabajos se retomarán el domingo 22 de marzo por Sant Francesc, Sant Jordi, Pintor Casanova, Sant Miquel y l'Escola.

La semana siguiente, el lunes 23 de marzo, la instalación avanzará por Mossèn Torregrossa, Sant Tomàs, Sant Blai y G. Barrachina. Finalmente, el martes 24 de marzo se montará la estructura en la calle Sant Nicolauet, y el miércoles 25 de marzo culminarán los trabajos en las calles Sant Nicolau y Pintor Casanova.

Esta puesta a punto de la Enramada se enmarca dentro de la labor continua de conservación y mejora del patrimonio festero que el Ayuntamiento de Alcoy desarrolla desde hace años.

Castillo de fiestas

En este sentido, además de la reciente renovación de las almenas para reducir el peso de la estructura y facilitar su instalación, el Consistorio también ha invertido históricamente en la rehabilitación, mantenimiento y perfeccionamiento del emblemático castillo de fiestas, garantizando siempre su espectacularidad y la máxima seguridad para todos los participantes, cuyo montaje ya ha empezado.

Cartel anunciador

Con todas estas infraestructuras preparadas, la ciudad se engalanará para vivir el tradicional descubrimiento del cartel anunciador, que este año tendrá lugar el sábado 28 de marzo. Esta fecha se ha programado para evitar coincidir con los actos propios de la Semana Santa, permitiendo a la ciudadanía disfrutar de ambas celebraciones con total plenitud y sin solapamientos.

El concejal de Fiestas, Jordi Martínez, ha querido valorar el inicio de esta actividad clave previa a la trilogía festera: "Iniciamos la instalación de nuestra emblemática Enramada con la ilusión de vivir un año histórico por el 750 aniversario del patronazgo, asegurando que las calles luzcan con el máximo esplendor gracias al reciente repintado de toda la estructura y facilitando el día a día del vecindario con una planificación rigurosa para garantizar la mejor movilidad posible en nuestros barrios».