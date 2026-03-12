El reconocimiento de Alcoy a sus comercios centenarios (y bicentenarios)

Alcoy reconocerá los sus comercios centenarios, algunos de los cuales tienen incluso más de 200 años. Así, el Ayuntamiento, en colaboración con la Cámara de Comercio, quiere poner en valor los establecimientos comerciales con más de 100 años de actividad en Alcoy.

De hecho, el año pasado se distinguió el comercio Carnicería Vilaplana por sus 100 años de actividad y ahora se abre este reconocimiento a todos los comercios centenarios.

Es por eso que se ha realizado un trabajo previo de identificación de comercios centenarios y se han detectado establecimientos que pertenecen a los sectores de la farmacia, los libros y los tejidos. De hecho, el vicealcalde y regidor de Comercio, Àlex Cerradelo, ha explicado este jueves en una rueda de prensa junto con la Cámara de Comercio que se han detectado comercios con más de 200 años.

Los comercios centenarios representan la historia viva de nuestras calles: negocios que han pasado de generación en generación y que continúan ofreciendo proximidad, calidad y confianza Àlex Cerradelo — Vicealcalde y concejal de Comercio de Alcoy

Los establecimientos interesados pueden solicitar el otorgamiento del reconocimiento usando el procedimiento abierto todo el año por vía telemática a través de este enlace.

Para acreditar el carácter centenario podrán presentar cualquier documento histórico o legal que justifique el carácter centenario. También podrán dejar constancia explicativa en el formulario, aunque no sea documental, o en un escrito específico, del carácter centenario. En este caso, el Ayuntamiento de Alcoy realizará las comprobaciones que correspondan para acreditarlo.

El reconocimiento consistirá en la participación en un acto de distinción y de entrega de placas identificativas que se instalarán en la fachada del comercio. Además, se difundirá los comercios centenarios en la web Alcoy y en las redes sociales municipales.

La iniciativa pone en valor comercios identificativos de nuestra ciudad y que tienen, también, un valor patrimonial y distintivo de Alcoy Julia Company — Representante de la Cámara de Comercio de Alcoy

Cerradelo ha defendido que con este reconocimiento “destacamos el papel del comercio local como parte esencial de nuestra identidad. Los comercios centenarios representan la historia viva de nuestras calles: negocios que han pasado de generación en generación y que continúan ofreciendo proximidad, calidad y confianza”.

Por parte de la Cámara de Comercio, Júlia Company ha señalado que valoran muy positivamente la iniciativa, “porque pone en valor comercios identificativos de nuestra ciudad y que tienen, también, un valor patrimonial y distintivo de Alcoy”