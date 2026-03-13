El alcalde de l'Alqueria nombra a un peón como secretario en plena crisis y con la moción de censura bloqueada

Un peón del área de Servicios que hasta ahora se dedicaba a tareas de mantenimiento y limpieza, secretario-interventor accidental en el Ayuntamiento de l'Alqueria d'Asnar. La polémica en esta pequeña localidad de El Comtat no cesa, y los firmantes de la moción de censura que lleva bloqueada varias semanas por el cese por parte del alcalde César Palmer del secretario-interventor denuncian que esta maniobra del primer edil tránsfuga es "ilegal" y busca retrasar el relevo en la Alcaldía.

Los tres ediles del PSOE y la edil tránsfuga Saray González, firmantes de la moción de censura que busca desbloquear un Consistorio donde el alcalde es el único integrante del equipo de gobierno, tras quedarse solo por las supuestas irregularidades con la recaudación del polideportivo, han alertado este viernes de esta presunta ilegalidad.

El alcalde César Palmer. / INFORMACIÓN

Mientras, la Diputación de Alicante ha comunicado esta misma semana que hay disponible un funcionario para cubrir la vacante dejada por el anterior secretario-interventor, cesado por Palmer tras alertar el trabajador irregularidades con la gestión del dinero público que han llevado al Tribunal de Cuentas a la apertura de una investigación por parte de esta institución. Y relevo que el alcalde justificó en deficiencias administrativas en el nombramiento del funcionario, sin esperar a tener un relevo.

"Los firmantes de la moción de censura denuncian una presunta ilegalidad en el Ayuntamiento de l'Alqueria d’Asnar tras el nombramiento de un peón de servicios como secretario accidental". Y es que los ediles consideran que se trata de una "presunta grave irregularidad" en la gestión municipal.

Esta decisión se produce tras la renuncia del secretario-interventor que se había propuesto en régimen de comisión circunstancial desde la Diputación. Según consta en una comunicación oficial remitida por el Servicio de Asistencia a Municipios de la Institución Provincial al Ayuntamiento, con fecha jueves 12 de marzo, se comunica la renuncia del funcionario que estaba postulado para ocupar el puesto de secretario-interventor del Consistorio.

Necesidad urgente

En ese mismo documento, la Diputación advierte de la necesidad urgente de que el municipio disponga de una persona que ejerza las funciones de secretaría-intervención e informa además de que otro funcionario habilitado nacional, ha manifestado formalmente su disponibilidad para asumir el puesto si el Ayuntamiento inicia una nueva comisión circunstancial.

Los firmantes de la moción de censura denuncian que, pese a esta situación, el alcalde ha optado con fecha martes 10 de marzo por designar como secretario accidental a un peón de servicios del Ayuntamiento, una decisión que consideran “inadmisible y contraria a la normativa vigente”, que solo permite en casos muy excepcionales y en municipios muy pequeños, por el plazo de un mes, el nombramiento de algún funcionario local, pero que siembra muchas dudas al desconocerse la formación con la que cuenta este trabajador y no especificarse que el nombramiento sea por un mes, sino que el decreto refleja que es "hasta que se provea dicho puesto por cualquier otro mecanismo".

Un vehículo de la Guardia Civil pasa frente al Ayuntamiento de l'Alqueria d'Asnar el viernes 6 de marzo, con vecinos que se han acercado para ver qué pasa con el Ayuntamiento / JUANI RUZ

A su juicio, "esta actuación supone además un nuevo intento deliberado de dilatar la celebración del pleno en el que debería debatirse la moción de censura presentada por los ediles y que", según denuncian, "el propio alcalde ha decidido archivar en contra de toda legalidad".

"Dicho pleno debería haberse celebrado el pasado 6 de marzo o, en su defecto, el secretario accidental designado debería haberlo convocado el mismo día que tomó posesión del cargo, el pasado 11 de marzo. Sin embargo, a día de hoy sigue sin existir una convocatoria oficial notificada".

“Las funciones de secretaría e intervención están reservadas por ley a funcionarios de habilitación nacional. Solo de forma absolutamente excepcional pueden recaer en otros empleados públicos, y siempre cuando no exista otra posibilidad”, señalan los concejales. En este caso, subrayan, sí existe una alternativa inmediata, ya que la propia Diputación ha comunicado la disponibilidad de un secretario-interventor habilitado nacional dispuesto a asumir el puesto.

Para los firmantes de la moción de censura, "la decisión del alcalde supone una temeridad administrativa que puede comprometer la legalidad de los acuerdos municipales y la seguridad jurídica del Ayuntamiento".

Funciones clave de control jurídico y económico

“Estamos ante un episodio muy grave de gestión municipal. No se puede improvisar con un puesto que tiene funciones clave de control jurídico y económico del Ayuntamiento”, afirman.

L'Alqueria d'Asnar, en una imagen de archivo / Juani Ruz

Los concejales exigen al alcalde que "rectifique de inmediato esta decisión, anule el nombramiento realizado y tramite con urgencia el procedimiento para que el puesto sea desempeñado por un funcionario habilitado nacional, tal y como establece la legislación".

Asimismo, advierten de que, si no se corrige esta situación, estudiarán la adopción de las acciones legales y administrativas necesarias para garantizar la legalidad en el funcionamiento del Ayuntamiento.

Posición de la Diputación

Por su parte desde la Diputación, a la que el PSOE en la Institución Provincia ha urgido esta semana a actuar ante esta situación insólita del Ayuntamiento de l'Alqueria, han explicado que no pueden actuar de oficio en esta crisis, confirmando que han puesto a disposición del Ayuntamiento un funcionario para ejercer de secretario-interventor.

Fuentes de la Diputación han manifestado que "en comisiones circunstanciales para el ejercicio de cometidos especiales relativos a las funciones reservadas a personal funcionario con habilitación de carácter nacional, la Diputación debe actuar conforme a lo indicado en el Decreto 92/2021, de 9 de julio, del Consell, de regulación del personal funcionario con habilitación de carácter nacional, en el sentido de que el procedimiento debe ser iniciado a petición del alcalde de la entidad local afectada, mediante decreto. En estos casos la Diputación actúa dentro de sus funciones de asistencia y asesoramiento a los municipios, sin que pueda sustituir al Ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias y autonomía municipal".

Y han concretado que "la Diputación nombró a un secretario-interventor en comisión circunstancial pero ha renunciado a la misma. No obstante, la Diputación de Alicante ha tenido en los últimos días conocimiento de que otro secretario interventor ha manifestado su disponibilidad a que se le designe para el ejercicio de la comisión circunstancial", por lo que se le ha dado traslado al alcalde para que, "en su caso, pueda agilizar la tramitación de esta nueva comisión circunstancial".

Por su parte el alcalde hace meses que rechaza realizar cualquier declaración a INFORMACIÓN.