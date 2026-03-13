Alcoy reabre las negociaciones para tratar de desbloquear la peatonalización del centro

Mientras hay vida, hay esperanza. Y la ordenanza de peatonalización se reactiva en Alcoy. Al menos su negociación. La Junta de Portavoces del Ayuntamiento ha abordado este viernes la situación de esta medida, que se esperaba haber llevado a pleno el mes pasado, y que el PSOE había aparcado al descolgarse de la misma el PP.

Después de que el PP afirmara en el pleno ordinario de la pasada semana que su negativa "no es un no rotundo", el alcalde Toni Francés anunció una Junta de Portavoces para explorar esta circunstancia, un encuentro que se ha celebrado este viernes. Allí los diferentes grupos han acordado volver a reunirse y que cada uno plantee sus propuestas para la peatonalización.

Juani Ruz

Así, las negociaciones van a continuar para tratar de desbloquear una medida que para el PSOE no tiene sentido si no cuenta con el respaldo de los populares. Y todo pese a que cuenta con los votos necesarios, de su socio de gobierno Compromís y también de Guanyar, aunque ambas formaciones son partidarias de una peatonalización más ambiciosa.

Línea roja

Y la negociación se presenta muy difícil, ya que el PP ya manifestó en febrero que su línea roja es la calle Sant Llorenç, que rechazan de plano que se vea afectada por la peatonalización, mientras que el PSOE ha manifestado que sin esta vía no tiene sentido la peatonalización.

En la propuesta que había sobre la mesa se contemplaban limitaciones al tráfico en Sant Llorenç, pero seguirían circulando vecinos, comerciantes, transporte público...

El acuerdo que se pretendía llevar a pleno era fruto de negociaciones previas y de un proceso de participación ciudadana que acordó la inclusión de Sant Llorenç, aunque en las alegaciones se recibieron muchas peticiones para que se excluyera. Y hay que recordar que la anterior ordenanza fue tumbada por los tribunales por no haber informado debidamente a los ciudadanos de su contenido.

La calle Sant Llorenç de Alcoy, en imagen de archivo / Juani Ruz

Fuentes del equipo de gobierno han explicado que en la Junta de Portavoces cada grupo ha aportado su visión y han acordado elaborar cada formación sus propuestas para volver a reunirse la próxima semana o a la siguiente.

El alcalde Toni Francés ha explicado que "en la reunión se han evidenciado posturas diferentes", señalando que han quedado emplazados para volverse a mantener un nuevo encuentro.

No solo queremos pacificar el centro y hacerlo más sostenible, sino también acabar con el problema que supone en el exceso de tráfico que hay, los vehículos que solo están de paso Toni Francés — Alcalde de Alcoy

El primer edil ha querido destacar que con la peatonalización "no solo queremos pacificar el centro y hacerlo más sostenible, sino también acabar con el problema que supone en el exceso de tráfico que hay. Queremos sacar del centro todo ese tráfico que hay de paso, que no se desplaza allí a hacer algo. Y para esto sea posible es fundamental incluir Sant Llorenç".

El primer edil ha insistido en que residentes, comerciantes o personas que tengan que ir al centro a realizar una gestión podrán seguir haciéndolo pese a la peatonalización.

Reunión positiva

Desde Compromís han señalado que "pensamos que la reunión ha sido positiva, porque todo el que sea avanzar para hacer del centro un espacio peatonal es positivo. Esa ha sido siempre nuestra postura. Pensamos que Alcoy no puede quedarse en el pasado. Mientras la gran mayoría de ciudades como la nuestra apuestan por centros para peatones, nosotros no podemos quedarnos atrás".

La calle Sant Llorenç, en una imagen de archivo / Juani Ruz

Y han destacado que "para hacer ese espacio peatonal, la calle Sant Llorenç es necesaria. Ahora hace falta que todos digan el que quieren y que hagamos posible definitivamente un centro amable y pensado para las personas".

Desde Guanyar y PP se han limitado a señalar que se ha acordado seguir negociando para tratar de alcanzar el máximo consenso.

En el pleno del pasado viernes 6 de marzo, a raíz de la presentación de una moción de Guanyar que instaba a seguir adelante y llevar a pleno la ordenanza en los términos que había surgido del proceso participativo, lo que motivó el debate y que el PP abriera la puerta a negociar la ordenanza.