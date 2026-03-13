El Gobierno central y Alcoy avanzan en el plan de construcción de 140 casas en la Colonia de Aviación

Alcoy avanza con el Ministerio de Vivienda en el proyecto para construir 140 viviendas asequibles en la Colonia de Aviación. El Ayuntamiento ha mantenido este jueves una primera reunión de coordinación con la entidad pública Casa47 -antiguo Sepes- para impulsar el proyecto de construcción de viviendas asequibles en la Colonia de Aviación, tal y como anunció la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante su visita a la ciudad la pasada semana.

Durante el encuentro se ha confirmado la intención del Ministerio de promover la construcción de 140 viviendas en estos terrenos, actualmente propiedad del Ministerio de Defensa y que se encuentran en trámite para pasar a ser titularidad del Ministerio de Vivienda.

Una vez se formalice el traspaso y el Ministerio de Vivienda asuma la titularidad de los suelos, se podrán iniciar tanto los proyectos de construcción de las viviendas como las actuaciones de urbanización de la zona que se acordaron hace varios años, para la integración de la Colonia de Aviación en la ciudad.

En la reunión han participado la directora de Casa47, Leire Iglesias, junto con técnicos de la entidad pública. Por parte del Ayuntamiento de Alcoy han asistido el alcalde Toni Francés; la concejala de Vivienda, Teresa Sanjuán; la concejala de Urbanismo, Vanessa Moltó; el vicealcalde, Àlex Cerradelo, así como técnicos de los departamentos municipales de Vivienda, Arquitectura, Urbanismo y Patrimonio.

La Colonia de Aviación fue construida a finales de los años 50 por el Ejército de EE UU como residencias del personal destinado en la base militar de Aitana, siendo traspasada posteriormente la propiedad al Gobierno de España.