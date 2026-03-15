En este radio de apenas 600 metros se concentran 3 de los 8 puntos más peligrosos del tráfico de Alicante

Ocho puntos conflictivos de la red general de carreteras de la provincia de Alicante están señalizados como peligrosos, de los 98 que presentan una alta siniestralidad, según los últimos datos disponibles de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La DGT ha actualizado el listado de Tramos de Concentración de Accidentes (TCA) establecido en 2022, donde destaca que en apenas un radio de 600 metros entre Alicante y San Vicente del Raspeig se mantienen tres de los ocho puntos más conflictivos de las vías interurbanas alicantinas, que se caracterizan por soportar además una elevada densidad de circulación.

Se incorpora un punto de la N-332 entre Altea y Calp mientras que la zona que registra más siniestros está en Santa Pola

Se trata por una parte de dos puntos en el enlace de la A-77a entre la rotonda de la Universidad de Alicante y la del Consorcio Provincial de Bomberos, que constituye el principal acceso a San Vicente. Uno va del kilómetro 0 al 0,6, abarcando parte de la rotonda de la UA, y el otro del 0,6 al 1,3, incluyendo la rotonda de los bomberos y parte del enlace hacia Agost.

La siniestralidad en las carreteras de Alicante y los tramos de concentración de accidentes / NotebookLM

Precisamente en 2025 la DGT instaló en este enlace en dirección San Vicente un radar para tratar de reducir la velocidad y calmar el tráfico, aunque su impacto todavía no se puede evaluar porque estos últimos datos disponibles son de 2024. Y es que según Automovilistas Europeos Asociados (AEA) fue en punto con más accidentes y heridos de España en el periodo 2019-2023, con 104 siniestros y 150 víctimas.

La N-332 a su paso por Santa Pola es el punto más conflictivo de la red provincial / INFORMACIÓN

Y por otra parte el enlace de la A-77 que conecta la circunvalación de Alicante (A-70) con la autovía de Alcoy (A-7) que lleva a Alcoy también figura como Tramo de Concentración de Accidentes, y se encuentra a menos de 1.200 metros en línea recta de los otros dos de la A-77a.

El punto más conflictivo

Pero de todas formas, el punto más conflictivo de la red provincial se ubica en Santa Pola, a la altura de su acceso a la localidad. Se trata del tramo entre los puntos kilométricos 87,9 y 88,4, que registró en 2024 17 heridos leves en 11 accidentes, seguido del citado tramo de la A-77a entre los km 0,0 y 0,6 (enlace de la rotonda de la UA con San Vicente), con 13 lesionados leves en 9 accidentes.

En 2022 la DGT registró 8 puntos conflictivos. Y ahora también son 8, aunque de los dos de los que figuraban antes en la N-332 en Torrevieja en apenas 2,4 km se queda en uno solo de 500 metros. Y se incorpora uno nuevo en esta misma vía pero en el norte de la provincia, entre Altea y Calp.

Solo están señalizados 8 de los 98 puntos que presentan una alta siniestralidad en la provincia

Así, respecto a este último punto entre la Marina Alta y la Marina Baixa, se ubica entre los puntos kilométricos 163,9 y 164,4, en la zona del Mascarat.

En estos ocho puntos peligrosos se contabilizaron en 2024, último año con datos disponibles, 60 heridos en 40 accidentes con víctimas. Pero si se tienen en cuenta los tramos de 1.000 metros que contabilizan en un mismo año tres o más accidentes con heridos, el número total de puntos conflictivos se eleva a 98.

La N-332 a su paso por el Mascarat entre Altea y Calp, donde se ubica el nuevo tramo de concentración de accidentes / David Revenga

Y en estos 98 puntos negros, se han contabilizado 372 accidentes con víctimas, que se desglosan en 11 muertos y 589 heridos en total, de los cuales 29 fueron de carácter grave.

Otro Tramo de Concentración de Accidentes se sitúa en la N-340 a su paso por Elche, a la altura de Torrellano, que se mantiene aunque cambia ligeramente su ubicación, ya que antes abarcaba del kilómetro 728,7 al 729,7, y ahora comprende del 730,3 al 730,8.

Condiciones de un Tramo de Concentración de Accidentes El concepto de Tramo de Concentración de Accidentes (TCA) está asociado a la existencia de ciertos tramos de la red donde el riesgo de que se produzcan accidentes es mayor que en otras secciones de similares características. Así pues, en la identificación de los TCA además de los datos de la accidentalidad con víctimas (no sólo los mortales) se tiene en cuenta el tipo de carretera, el tipo de zona, así como el tráfico soportado por la vía. La DGT define un TCA como aquel tramo de carretera de longitud no superior a 3 kilómetros, salvo excepciones justificadas, que lleve en explotación más de tres años, en el que las estadísticas de accidentes registrados indican que el nivel de riesgo de accidente es significativamente superior al de aquellos tramos de la red con características semejantes. Y hay que diferenciar este concepto del de punto negro, que se limita a tramos de 100 metros donde en un año se producen 3 o más accidentes con víctimas.

En esta vía, pero en el término de Albatera, también figura otro punto, del kilómetro 698 al 698,5, cuando hace cuatro años se estableció el situado entre el kilómetro 697,2 y el 697,7. Contabiliza 2 accidentes con 3 heridos.

En Torrevieja se ubicaban dos puntos en la N-332, uno entre los kilómetros 52,6 y 53,1, y otro entre el 53,6 y 55. Y ahora ya solo se refleja el primero, con 10 accidentes con 12 heridos, uno de ellos grave.

En rojo, los tramos peligrosos situados entre Alicante y San Vicente. El de la izquierda esel enlace con la autovía de Alcoy y el de la derecha el acceso a San Vicente desde la rotonda de la UA / DGT

En el tramo en la A-77 en Alicante se han registrado 3 accidentes con 6 heridos, todos leves. Y en el de la A-77a 4 accidentes con 8 heridos. En cambio, en el punto entre Altea y Calp no consta ningún accidente en 2024, y en el de Torrellano solo 1 con 1 herido leve.

De cualquier forma, la DGT realiza estos listados no en base a solo un año, sino que es plurianual y se actualiza cada tres años, de ahí que se puedan dar estas aparentes contradicciones.

Radar activado en 2025 en el enlace entre la rotonda de la UA y la de los bomberos / Jose Navarro

Según explica el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con objeto de velar porque los usuarios de las carreteras pertenecientes a la Red Estatal (RCE) estén informados de la existencia de estos tramos de concentración de accidentes, la Dirección General de Carreteras publica su localización en la página web del Ministerio y también informa de ello a la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior.

Asimismo, la DGT ha procedido a la señalización de estos nuevos Tramos de Concentración de Accidentes, teniendo en cuenta que TCA consecutivos próximos se agruparán en un mismo tramo a efectos de su señalización, así como a la retirada de los carteles que señalizaban los anteriores, "con lo que los usuarios podrán identificar claramente que están circulando por uno de estos tramos y tomar las debidas precauciones".