Alcoy avanza en la renovación del alumbrado del centro y unifica la estética de las farolas con la Enramada

El Ayuntamiento de Alcoy continúa adelante con la ejecución del proyecto de renovación y mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en diversas calles del centro por 286.818,42 euros (IVA incluido).

Esta actuación, enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, destaca por estar financiada al 100 % a través de los fondos europeos Next Generation EU, lo que permite modernizar las infraestructuras urbanas sin coste alguno para las arcas municipales. Los trabajos avanzan a buen ritmo y se prevé que las obras estén totalmente terminadas a finales de abril.

Actualmente ya se pueden ver las nuevas luminarias instaladas en zonas como la plaza de España. De forma paralela a la sustitución de los puntos de luz, se está procediendo al pintado de las farolas con el color original de la Enramada para unificar la estética del corazón de la ciudad. Precisamente, esta misma semana se inicia la colocación de la Enramada de cara a las próximas Fiestas de Moros y Cristianos.

El proyecto técnico se centra en la sustitución de 255 luminarias ornamentales por tecnología LED de alta eficiencia, incorporando sistemas de telegestión para optimizar el consumo.

Con el avance de la renovación del alumbrado y el inicio del montaje de la Enramada de Moros y Cristianos damos un paso importante para embellecer nuestro centro histórico y prepararlo para los días más especiales del año Jordi Martínez — Concejal de Fiestas de Alcoy

Los trabajos se distribuyen de la siguiente manera: la sustitución de 53 luminarias en la avenida del País Valencià, 133 puntos de luz entre la calle de Sant Tomàs, la plaza de Espanya, la calle de Sant Llorenç y la calle de Mossén Torregrosa, así como 56 luminarias en un segundo tramo de la avenida del País Valencià y otras 9 en la calle de Sant Josep. Además, se actuará en el Cementerio Municipal con la instalación de 30 nuevas lámparas en sus galerías.

Ornamentación festiva

Aparte de la iluminación ordinaria, cabe recordar que este contrato también incluye una mejora sustancial de la ornamentación festiva de invierno con la fabricación de nuevos motivos para la Enramada del Nadal Alcoià. En total se producirán 24 nuevas unidades distribuidas en 10 elementos para la calle de Sant Tomàs, 12 para la calle de Sant Francesc y 2 para la calle de Mossén Torregrosa.

El concejal de Fiestas, Jordi Martínez, ha valorado la actuación: "Con el avance de la renovación del alumbrado y el inicio del montaje de la Enramada de Moros y Cristianos damos un paso importante para embellecer nuestro centro histórico y prepararlo para los días más especiales del año. Esta intervención nos permite disfrutar de una ciudad más acogedora para la ciudadanía y para quienes nos visitan, a la vez que mejoramos la eficiencia energética gracias al apoyo europeo y recuperamos la estética original de nuestras farolas tradicionales».

La estrategia de sostenibilidad turística en destinos cuenta con el apoyo de la Conselleria de Turisme de la Comunitat Valenciana-Turisme Comunitat Valenciana y la Secretaría de Estado de Turismo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea-Next Generation.