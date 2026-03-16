Alcoy muestra su repulsa a la brutal agresión a un profesor por parte de familiares de un alumno

El Ayuntamiento de Alcoy ha calificado de "intolerable" la brutal agresión sufrida el pasado viernes por un profesor de un instituto de Alcoy. El Consistorio ha emitido un comunicado este lunes en el que "manifiesta su más firme rechazo y condena ante la agresión sufrida por un docente de un centro educativo público de nuestra ciudad".

"Hechos como este son absolutamente intolerables y atentan contra los valores básicos de convivencia, respeto y diálogo que deben presidir la vida en nuestra comunidad educativa y en la sociedad en general", han destacado.

El docente fue supuestamente atacado por la madre y el hermano de 17 años de un alumno del IES Cotes Baixes al que se le había llamado la atención, arrancándole parte de la oreja de un mordisco, por lo que fueron detenidas estas dos personas por la Policía Local y Policía Nacional, tal y como informó este medio.

"Desde el Ayuntamiento queremos trasladar todo nuestro apoyo y solidaridad al profesor agredido, así como al conjunto del claustro, al alumnado y a toda la comunidad educativa del centro afectado".

El Ayuntamiento muestra su apoyo al docente agredido y a toda la comunidad educativa

El ejecutivo municipal ha recordado que "las escuelas e institutos deben ser espacios seguros, de convivencia y de formación en valores. Por ello, reiteramos el compromiso de las instituciones públicas para continuar trabajando, conjuntamente con la comunidad educativa, para garantizar un entorno educativo basado en el respeto mutuo, la resolución pacífica de los conflictos y la protección del profesorado".

Así, "el Ayuntamiento hace un llamamiento a la responsabilidad colectiva de toda la sociedad para preservar la convivencia y el respeto dentro y fuera de los centros educativos".

Guanyar Alcoi

Por su parte Guanyar ha expresado su solidaridad con el docente y la comunidad educativa y exige a la Conselleria de Educación y el Ayuntamiento "medidas urgentes para garantizar la seguridad de los profesionales de los servicios públicos", en un comunicado el pasado sábado.

La plataforma ciudadana ha "condenado rotundamente "la agresión sufrida por este profesor, mostrando su apoyo al profesor ante unos hechos que considera "intolerables".

Guanyar ha manifestado que "situaciones como esta no pueden normalizarse ni quedar sin una respuesta contundente por parte de las administraciones públicas", remarcando que "los profesionales que trabajan al servicio de la ciudadanía tienen que poder desarrollar su tarea con garantías de seguridad y respeto".

En este sentido, desde la plataforma ciudadana señalan que "no se pueden permitir agresiones ni situaciones de violencia en espacios públicos como los centros educativos, los centros sanitarios o los servicios sociales". Por eso, reclaman que las administraciones competentes "adopten medidas efectivas que protejan los trabajadores y trabajadoras de estos ámbitos".

Además, la plataforma ciudadana ha anunciado que apoyará y se sumará a todas las movilizaciones que puedan convocar los sindicatos de la enseñanza y la comunidad educativa para mostrar el rechazo a los hechos y exigir la aplicación de medidas que mejoren la seguridad del personal educativo.