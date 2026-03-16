La Fira de Cocentaina va tomando forma: el Privilegi ya tiene encargado de su lectura en su 680 edición

La Fira de Tots Sants de Cocentaina seguirá poniendo en valor el tejido asociativo, cultural y tradicional del municipio en su próxima edición. Desde el Ayuntamiento se ha anunciado que el Grup de Danses Cocentaina será la entidad encargada de protagonizar la lectura del Privilegi de Fira en la 680 edición del certamen, que tendrá lugar los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 2026.

El nombramiento oficial se realizó el pasado sábado en un distendido acto celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cocentaina, donde se dio a conocer públicamente que el Grup de Danses asumirá este papel destacado en una nueva edición de esta feria histórica. La decisión ha contado también con la participación del Consell de Fira, que ha tomado parte en la propuesta de ofrecer al colectivo la lectura del Privilegi, según ha informado este lunes el Consistorio.

El Grup de Danses Cocentaina representa perfectamente la esencia de lo que es nuestra Fira: tradición, identidad, arraigo y estima por nuestro pueblo Marcela Richart — Concejal de Feria y Tradiciones de Cocentaina

Se trata de uno de los actos más emblemáticos y representativos del certamen, con una fuerte carga histórica e institucional, que cada año marca uno de los momentos más significativos de la inauguración oficial desde el balcón del Palau Comtal. Con esta designación, Cocentaina reconoce la trayectoria, el compromiso y la contribución del Grup de Danses a la preservación y difusión de la cultura popular y de las tradiciones contestanas.

50 aniversario

Este reconocimiento adquiere, además, un valor especial teniendo en cuenta que el Grup de Danses Cocentaina cumplirá 50 años en 2027, una efeméride que pone de manifiesto su larga trayectoria y su aportación continuada a la vida cultural del municipio.

La concejala de Feria y Tradiciones, Marcela Richart, ha destacado que “el Grup de Danses Cocentaina representa perfectamente la esencia de lo que es nuestra Fira: tradición, identidad, arraigo y estima por nuestro pueblo”. Richart ha señalado también que “en una edición tan simbólica como la 680, era importante que la lectura del Privilegi recayera en una entidad muy vinculada a la cultura popular y a la preservación de nuestro patrimonio inmaterial”.

La Fira de Tots Sants / INFORMACIÓN

Además, la concejala ha subrayado que “este nombramiento es también una manera de reconocer la labor constante que el Grup de Danses ha desarrollado a lo largo de los años, manteniendo vivas nuestras tradiciones y proyectándolas hacia las nuevas generaciones”.

La participación del Grup de Danses Cocentaina en este acto refuerza, además, el vínculo entre la Fira de Tots Sants y las expresiones culturales que forman parte de la identidad del municipio. Su labor a lo largo del tiempo ha contribuido a mantener vivo un patrimonio inmaterial estrechamente ligado a la historia y a la memoria colectiva de Cocentaina.

Con este anuncio, Cocentaina comienza a avanzar algunos de los contenidos de una edición especial que volverá a convertir a la localidad en epicentro de actividad, participación y proyección.