Libertad con medidas cautelares para la mujer detenida en Alcoy por la brutal agresión a un profesor en Alcoy

Libertad con cargos y medidas cautelares para la madre de un alumno del instituto de Alcoy que supuestamente atacó el pasado viernes a un profesor, que perdió parte de la oreja. Una brutal agresión por la que el IES Cotes Baixes ha realizado una concentración silenciosa, en repulsa de lo sucedido.

La Plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcoy, en funciones de guardia, acordó el pasado sábado la libertad con medidas cautelares para la mujer que fue detenida por este ataque.

Sobre su hijo de 17 años detenido por esta brutal agresión, hermano del alumno del centro, se encuentra también en libertad y está pendiente de ser citado para declarar ante la Fiscalía de Menores.

El IES Cotes Baixes realiza una concentración silenciosa para mostrar su repulsa al ataque sufrido por el funcionario

Así, fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana han explicado que la mujer queda investigada en una causa abierta por los delitos de atentado a funcionario público y lesiones.

Además, se le han impuesto medidas cautelares. La mujer deberá presentarse ante el juzgado cada 15 días y no podrá acercarse ni comunicar con el profesor presuntamente agredido, ni con otra persona que fue testigo de los hechos.

Las mismas fuentes han señalado que el juez no recibió a ninguna persona más en relación con estos hechos, registrados el pasado viernes sobre las 13:30 horas en el IES Cotes Baixes de Alcoy. Allí la mujer se presentó con este hijo de 17 años, a raíz que se le llamará la atención a su otro hijo que se encuentra matriculado en el centro y se le informara de ello, arremetiendo supuestamente con puñetazos y patadas contra el profesor e intentando inmovilizarlo con la técnica del "mataleón".

La mujer investigada debe presentarse cada 15 días ante el juez mientras que el otro detenido, un hijo de 17 años, está pendiente de ser citado para declarar ante la Fiscalía de Menores

Por su parte el docente todavía no se ha reincorporado al estar de baja por las lesiones sufridas, y se desconoce si se le ha podido reimplantar el trozo de oreja perdido en la agresión. Y el sindicato Stepv han puesto a disposición del docente sus servicios jurídicos para denunciar los hechos, sin que este haya confirmado todavía si lo va a hacer.

Concentración

La comunidad educativa del IES Cotes Baixes ha realizado este lunes una concentración silenciosa para mostrar su repulsa por esta agresión. Desde el centro educativo han explicado este lunes que "ante los hechos ocurridos recientemente en nuestro centro, desde la dirección queremos trasladar nuestro rechazo a cualquier forma de violencia, especialmente cuando se produce en un entorno que debe ser, ante todo, un espacio de respeto, aprendizaje y convivencia".

El centro ha convocado la Comisión de Convivencia y mantiene comunicación directa con la Conselleria de Educación, con el objetivo de "analizar la situación y adoptar las medidas que correspondan para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la actividad educativa".

Concentración en el IES Maria Ibars contra la agresión registrada en Alcoy / INFORMACIÓN

Por su parte desde la conselleria han explicado que este lunes ha intervenido en el centro la Unidad Especializada de Orientación (UEO) y la inspección está realizando el informe "del que se derivarán las actuaciones pertinentes". Y que se están poniendo en marcha las actuaciones pertinentes "para corregir la situación creada y responder a la necesidad de la comunidad educativa de restablecimiento de la normalidad y corrección de las conductas contrarias a las normas de convivencia".

Así mismo, como muestra de rechazo a cualquier acto de violencia, este lunes sobre las 13:00 horas se ha realizado una concentración silenciosa en las instalaciones del centro, en la que han participado alumnos, profesores y resto del personal.

"El IES Cotes Baixes continuará trabajando, en coordinación con las autoridades competentes, para preservar un entorno educativo seguro, reafirmando su compromiso con la convivencia y el respeto dentro de la comunidad educativa", han explicado desde el instituto alcoyano.

Otros centros de la provincia han mostrado su repulsa por esta agresión, como el IES Maria Ibars de Dénia, cuyos docentes han realizado una concentración para rfeclamar además una normativa específica para proteger al profesorado.