El polígono de La Canal, también condición del PP para los presupuestos de Alcoy

El polígono de La Canal no aparece por ningún lado en el borrador de las cuentas municipales para 2026 de Alcoy. Pero es sin duda el elemento clave para que puedan salir adelante. Si Guanyar ya dejó clara, de nuevo, su postura la pasada semana, reiterando que no facilitará la aprobación si no se entierra el proyecto, ahora es el PP quien lo pone como condición, pero en el sentido contrario.

Así, los populares han anunciado que su apoyo al presupuesto municipal depende, en parte, del compromiso del alcalde, Toni Francés, con el parque empresarial Alcoi Sud, que se proyecta en la linde del término alcoyano con Ibi, junto a la A-7 y en el entorno del parque natural de la Font Roja.

Juani Ruz

El Partido Popular de Alcoy ha manifestado a través de un comunicado que "una de las condiciones clave para apoyar el próximo presupuesto municipal será que el gobierno de Toni Francés muestre un compromiso firme y público con el desarrollo del proyecto Alcoy Sur", una iniciativa que los populares consideran estratégica para el futuro económico de la ciudad.

Alcoy no necesita más medias tintas. Queremos un compromiso claro con el polígono Alcoy Sur Carlos Pastor — Portavoz del PP de Alcoy

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alcoy, Carlos Pastor, ha señalado que su grupo municipal quiere un posicionamiento claro del alcalde para impulsar este proyecto. “Ni Alcoy ni nosotros necesitamos ya más medias tintas por parte del alcalde ante el desarrollo de Alcoy Sur. Queremos un posicionamiento claro del propio Francés. Solo así, con un compromiso firme con este proyecto, podremos negociar nuestro apoyo al presupuesto municipal”.

El futuro económico de la ciudad

Para los populares, apostar por el polígono en La Canal "significa apostar por el futuro económico de Alcoy", por lo que Pastor ha añadido que “si queremos que nuestra ciudad tenga oportunidades y capacidad para atraer inversiones, debemos facilitar que las empresas puedan crecer y que nuevas iniciativas empresariales encuentren en Alcoy un lugar donde desarrollarse”.

Juani Ruz

Desde el Partido Popular recuerdan que Alcoy Sur "es una reivindicación histórica del tejido empresarial de la ciudad y uno de los proyectos más importantes para el crecimiento económico del municipio. Su desarrollo permitiría generar nuevas oportunidades de inversión, ampliar suelo industrial y atraer empresas que contribuyan a la creación de empleo y riqueza".

Complicación

Este proyecto supone el mayor obstáculo que tiene el ejecutivo formado por PSOE y Compromís para aprobar las cuentas de 2026. Hace un año, cuando se acordaron los presupuestos de 2025 con Guanyar, socio externo necesario, esta plataforma ciudadana ya advirtió que la puesta en marcha de la tramitación de este proyecto imposibilitaría cualquier acuerdo.

Y la pasada semana, tras la presentación de las cuentas y el anuncio por parte del equipo de gobierno del inicio de los contactos, Guanyar lo dejó claro: cualquier acuerdo queda supeditado, entre otras cosas, a que se extinga el protocolo firmado entre Ayuntamiento, Generalitat y Cámara de Comercio que ha dado pie al inicio de la tramitación y recalificación de un millón de metros cuadrados de gran valor ambiental para levantar allí el parque empresarial.

Juani Ruz

El PSOE ha mantenido que solo se hará el polígono si tiene todas las garantías ambientales, mientras que Compromís lo rechaza y está seguro de que no contará con los permisos ambientales por ello. Y Guanyar y ecologistas alertan de su impacto en el medio natural y riesgo que supone de contaminación para el acuífero del Molinar.

Así, hay ya dos contundentes informes de los ayuntamientos de Alcoy e Ibi que alertan del impacto ambiental y de que el proyecto es inviable, mientras quela Cámara de Comercio ha defendido el proyecto y ha señalado que este no es el momento de esas valoraciones, ya que el proyecto está todavía en un momento inicial de tramitación, asegurando que se adoptarán todas las medidas necesarias para que no afecte al Molinar.