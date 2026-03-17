Alcoy muestra su rechazo a las agresiones al profesorado tras 32 denuncias en apenas 14 meses en la Comunidad

Unas 250 personas han participado este martes en una concentración para mostrar su repulsa por la brutal agresión sufrida el pasado viernes por un profesor del IES Cotes Baixes de Alcoy. Y que ha servido para reclamar una mesa sectorial a la Conselleria de Educación para abordar a fondo esta problemática.

Un ataque más en el ámbito educativo, donde en menos de 15 meses se han contabilizado 32 agresiones a docentes en la Comunidad Valenciana, de las que 11 han sido físicas, siendo una de las fuertes la registrada el pasado viernes en Alcoy.

La protesta ha contado, entre otros, con la participación de profesores, alumnos, padres, vecinos y representantes municipales y sindicales, incluido el alcalde Toni Francés, y se ha celebrado por la tarde en la plaza de Espanya.

La concentración se ha realizado en la plaza de Espanya de Alcoy a las 19:00 horas / INFORMACIÓN

El acto ha servido para dar su apoyo al docente, que perdió parte de una oreja de un mordisco por un ataque en el que fue detenida la madre de un alumno y otro hijo de esta. Y también para reclamar unas aulas libres de violencia y pedir a la Conselleria de Educación medidas para garantizar la seguridad de los profesores.

Así, algunos han acudido con carteles del sindicato Stepv pedían "Aprenem a conviure", "Aules lliures de violència" o "Respectem-nos".

Los profesores exigen una mesa sectorial con Educación y denuncian su inacción

De esta forma la comunidad educativa, y en especial el profesorado, ha vuelto a mostrar su rechazo toral a la violencia en las aulas, después de que ya el lunes se realizaran concentraciones silenciosas en institutos de la Comunidad Valenciana tras la brutal agresión del viernes.

Tres miembros del Consejo Escolar Municipal de Alcoy han sido los encargados de leer un manifiesto. Y a su vez el Stepv ha informado que entre 2025 y lo que va de 2026, es decir en 14 meses y medio, ya se contabilizan 32 denuncias por agresiones a profesores, entre ellas 11 agresiones físicas, según cifras recopiladas por el Comité de Seguridad y Salud Laboral, ya que ha lamentado que la Conselleria de Educación no informa con transparencia de estas agresiones.

Los tres miembros del Consejo Escolar Municipal de Alcoy que han leído el manifiesto / INFORMACIÓN

Así, han explicado en el manifiesto que "ante esta situación queremos mostrar nuestra solidaridad hacia nuestro compañero agredido y a toda la comunidad educativa de su centro. Queremos denunciar también los agravios y la situación de desamparo en la cual se ha encontrado todo profesorado que ha sido víctima de una agresión", detallando los motivos.

Sin respaldo de Educación

Y es que lamentan que "en primer lugar, la conselleria no se presenta como acusación particular en el juicio, a pesar de que la agresión que han sufrido está motivada por el trabajo que realizan como docentes de la Conselleria de Educación".

"En segundo lugar, la persona agredida no es asesorada desde el minuto 1 por los servicios jurídicos de la conselleria. En el protocolo de agresiones al profesorado solo se plantea la posibilidad de que la persona solicite asesoramiento llamando a la Oficina de Víctimas del Delito de la Generalitat Valenciana".

Otro momento de la concentración / INFORMACIÓN

"En tercer lugar, la persona agredida tiene que acabar recurriendo a los servicios jurídicos de sus sindicatos o privados en el caso de querer recibir asistencia jurídica en los casos de denunciar los hechos. Si bien el protocolo de agresiones al profesorado contempla la posibilidad de poder solicitar asistencia jurídica a la Abogacía de la Generalitat, el asesoramiento puede tardar meses, encontrándose en una situación de desamparo".

"En cuarto lugar, no tiene derecho a asistencia psicológica gratuita por parte de la Conselleria de Educación. En el caso de necesitar un tratamiento psicológico, lo cual es generalizado en muchos casos, la persona agredida ha de hacer frente a estos gastos".

"En quinto lugar, pierde una parte de su salario a partir del día 91 de baja, en el caso de formar parte de Muface, independientemente de que la asistencia sanitaria sea pública o privada, a pesar de que la baja se tiene que tramitar como accidente de trabajo y no por incapacidad transitoria".

"Finalmente, las personas agredidas ven como muchas denuncias se están archivando ante la falta de seguimiento de las mismas por la inacción de la conselleria".

Inacción de la Generalitat

Así, "queremos denunciar también la inacción por parte de la Conselleria de Educación en un tema tan sensible como son las agresiones al profesorado", lamentando que "no tiene un plan integral para eliminar la violencia en los centros educativos a pesar de que cada año hay más denuncias de agresiones al profesorado".

Los participantes han acudido con pancartas / INFORMACIÓN

Del mismo modo advierten de que "la Conselleria de Educación no tiene en sede web un apartado monográfico donde esté toda la información relativa a agresiones: protocolo, guía, estadísticas trimestrales, enlaces de interés, etc". Y "no informa de manera trimestral de la evolución de las agresiones a los comités de seguridad y salud laboral, a las juntas de personal, a los sindicatos, así como a todo el profesorado".

Del mismo modo tampoco convoca el Observatorio para la Convivencia Escolar ni la comisión de seguimiento del protocolo de agresiones al profesorado en los plazos que marca la propia normativa.

Discursos de odio

"Todas estas situaciones evidencian la falta de conciencia por parte de la Conselleria de Educación ante el momento reaccionario que estamos viviendo, con crecimiento de los discursos de odio, banalización y valoración positiva de la violencia, normalización de esta, etc., y la situación de peligro en la cual se encuentra todo su profesorado".

El alcalde y el edil de Educación han asistido a la concentración / INFORMACIÓN

Por todo esto exigimos a la Secretaría Autonómica la convocatoria urgente de una mesa sectorial para "tratar todos los temas tratados en este documento y para que la administración educativa asuma un compromiso real con la prevención y la atención a las víctimas de agresiones, en la medida en que la protección del profesorado es una responsabilidad de la administración educativa".

"Los centros educativos tienen que ser espacios de convivencia, respeto y seguridad, y ningún trabajador o trabajadora de la enseñanza tiene que sufrir agresiones para desarrollar su trabajo", reiterando "nuestra solidaridad con el docente agredido y con todas las personas que han sufrido situaciones de violencia en el ámbito educativo".