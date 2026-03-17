La Feria de San Isidro de Castalla llega con novedades en sus conciertos (y no son banales)

El Ayuntamiento de Castalla ha dado a conocer la programación de conciertos que se celebrarán con motivo de la Feria de San Isidro, los próximos días 22, 23 y 24 de mayo. Una edición que llega con destacadas novedades y una firme apuesta por ampliar la oferta musical y dar protagonismo a los artistas locales.

El concejal de Feria, José Rico, ha subrayado que este año la gran novedad es que los conciertos también se llevarán a cabo en el velódromo, como es el caso del Flamarada Fest, el Tropical Fest, el tributo a La Raíz y el Guitarreta Van. Esta ampliación de espacios permitirá acoger a un mayor número de asistentes y mejorar la experiencia de los conciertos nocturnos.

El viernes 22 de mayo tendrá lugar el Flamarada Fest, que contará con las actuaciones nocturnas de Cactus, Esther, Abril, La Trocamba y Santy Mataix. Las entradas estarán disponibles próximamente a través de la página web www.flamaradafest.com .

Por otro lado, el Sant Isid’Rock celebra en 2026 su 13ª edición, consolidándose como una de las citas imprescindibles de la feria. Los conciertos se desarrollarán durante los tres días, desde la tarde del viernes hasta la noche del domingo. En este sentido, José Rico ha destacado que es "un orgullo" que todos los artistas y grupos que participarán este año en el Sant Isid’Rock son de Castalla, poniendo en valor el talento musical local.

Presentación de la Feria de San Isidro / INFORMACIÓN

Asimismo, el Concurs de Grups de Música alcanza su tercera edición incorporando diversas novedades. Entre ellas, destaca la composición del jurado, integrado mayoritariamente por miembros del grupo El Diluvi. Se valorará especialmente que las bandas participantes cuenten con componentes de Castalla o que sean íntegramente del municipio. Las canciones deberán ser originales y las maquetas podrán presentarse del 1 al 30 de abril.

Premios

El certamen repartirá premios para los tres primeros clasificados, dotados con 1.000 euros, 500 euros y 250 euros, respectivamente. Pueden consultar las bases en www.escolacrescendo.es .

"Este año hemos querido ir un paso más allá en las actuaciones musicales de la Feria de San Isidro, apostando por un recinto de mayores dimensiones para albergar a un mayor número de público en los conciertos nocturnos, así como el apoyo a los artistas y grupos locales", ha concluido el concejal de Feria.

Con esta programación, Castalla reafirma su compromiso con la cultura, la música en directo y la promoción del talento local en el marco de una de sus celebraciones más emblemáticas.