Guanyar no se conforma solo con enterrar el polígono de La Canal: estas son sus otras exigencias para aprobar las cuentas de Alcoy

Las condiciones de Guanyar Alcoi para facilitar la aprobación de las cuentas municipales de 2026 no se quedan solo en enterrar el polígono de La Canal, que ya es una exigencia que pone contra las cuerdas al PSOE.

La plataforma ciudadana reclama además un incremento sustancial en las partidas que contempla el ejecutivo formado por PSOE y Compromís en áreas tan sensibles como vivienda, mantenimiento o servicios sociales. En concreto, 3,5 millones más en total. Y el cumplimiento de acuerdos alcanzados para las cuentas de Alcoy de 2024 y 2025 que todavía no se han materializado, algo que ha lamentado la formación.

Juani Ruz

El portavoz de Guanyar, Sergi Rodríguez, y su edil Mari Carmen Paredes han dejado claras sus condiciones en una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento. Así, exigen por una parte que se proceda a la extinción del protocolo firmado el pasado año por Generalitat, Cámara de Comercio y Consistorio para recalificar un millón de metros cuadrados de suelo no urbanizable en La Canal para el polígono Alcoi Sud. Y que el gobierno municipal realice una declaración contraria al proyecto.

Queremos que se acabe la ambigüedad, que se acabe un debate que lleva 30 años y que es un engaño a la ciudadanía y el empresariado Sergi Rodríguez — Portavoz de Guanyar Alcoi

Y ha enumerado otras reclamaciones, donde figura que el teatro Calderón pase a ser de gestión pública, al igual que el servicio de parques y jardines y el del montaje y retirada de la Enramada y el castillo, puntos que ya estaban en el acuerdo de las cuentas de 2025 y que no ha ejecutado.

Juani Ruz

También reclaman la rescisión de la concesión del parking de La Rosaleda y que su gestión pase a ser público; la ampliación de las brigadas de Obras y Servicios para el mantenimiento de las ciudades; la instalación de un elemento escultórico de referente a la Sede de la Internacional de la calle Sant Tomàs; y la rehabilitación de un edificio de "dos llaves" como elemento representativo de la forma de vida de la clase trabajadora alcoyana y ponerlo a disposición delas rutas guiadas que organiza el Ayuntamiento.

Partidas presupuestarias

Además, sobre los 2.5 millones más que va a ingresar Alcoy por su participación en los tributos del Estado, exige que 1,5 millones se destinen a vivienda y urbanismo, de forma que se eleve esta partida hasta los 4,9 millones, y el otro millón para el escudo social, de forma que su dotación alcanzaría los 8,5 millones.

El gobierno debe descartar absolutamente el polígono de La Canal si quiere mantener un proyecto de futuro para la ciudad que esté apoyado en el pensamiento de izquierda Sergi Rodríguez — Portavoz de Guanyar Alcoi

Y otro millón que hay sobrante de fondos europeos se inyecte para reforzar el mantenimiento de la ciudad, sus brigadas y a contar con más operarios de parques y jardines.

Del mismo modo reclama la ejecución de las obras de adecuación del consultorio de la Zona Alta, cuya adquisición ya formó parte de anteriores acuerdos.

Juani Ruz

El portavoz de Guanyar ha manifestado sobre el polígono y la postura del PSOE, que lo respalda siempre que cumpla con todas las exigencias ambientales, que "queremos que se acabe la ambigüedad, que se acabe un debate que lleva 30 años y que es un engaño a la ciudadanía y el empresariado".

Avisados

Y ha recordado que han llevado advirtiendo al ejecutivo municipal en los últimos años que no sería posible alcanzar acuerdos si se ponía en marcha Alcoi Sud, destacando que se firmó el protocolo "un mes después de aprobar con nuestra abstención las cuentas de 2025".

Así, ha destacado que "no podemos perder el tiempo ni recursos públicos en un proyecto inadecuado, que no puede llevar a cabo porque es ilegal y que todos los estudios han dicho que no es la vía adecuada y que pone en peligro el recurso más importante que tiene la ciudad, que es el Molinar", recordando además los dos últimos informes de los ayuntamientos de Alcoy e Ibi que son negativos.

Juani Ruz

Así, ha añadido que "el gobierno debe descartarlo absolutamente si quiere mantener un proyecto de futuro para la ciudad que esté apoyado en el pensamiento de izquierda".

Y ha apuntado que "no es posible negociar mientras no se haya acabado con este protocolo" de Alcoi Sud, por el que el alcalde Toni Francés "ha delegado en la Generalitat la gestión urbanística" del parque industrial.