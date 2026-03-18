Denuncia en Comisaría contra el profesor de Alcoy que sufrió una brutal agresión: el alumno asegura que el docente le abofeteó antes

El alumno cuya madre y hermano fueron detenidos por supuestamente atacar a un profesor de un instituto de Alcoy ha denunciado al docente por una presunta agresión previa. La denuncia fue presentada por el joven en la Comisaría de la Policía Nacional de Alcoy en la misma tarde del viernes, horas después del suceso, estando acompañado por su padre.

En el escrito, formalizado pasadas las 19:30 horas y al que ha tenido acceso INFORMACIÓN, el alumno de 13 años explica que sobre las 13:00 horas el profesor le dio una "bofetada" en clase a la que él respondió con otra.

Alcoy rechaza la violencia en las aulas y pide medidas para proteger al profesorado / INFORMACIÓN

Unos hechos que, según se desprenden de este relato, presuntamente provocaron media hora más tarde la brutal agresión por la que el docente perdió parte de una oreja de un mordisco y recibió patadas y puñetazos, siendo arrestados por su supuesta implicación en la agresión la madre del alumno y un hermano de 17 años.

Un momento de la concentración del martes en la plaza de Espanya de Alcoy / INFORMACIÓN

A este respecto, fuentes cercanas a la investigación han confirmado que hubo un "altercado" en clase, sin dar más detalles, destacando en cualquier caso que nada puede justificar el ataque sufrido por el profesor.

Por su parte, desde el IES Cotes Baixes han declinado hacer declaraciones sobre este suceso mientras que desde la Conselleria de Educación este medio aguarda una respuesta sobre esta denuncia presentada por el alumno.

El menor asegura que el profesor le pegó al levantarse a recoger una bolitas de papel que él mismo había tirado a un compañero

Por su parte, preguntado por este caso de agresión a un docente y la denuncia del alumno, el sindicato STEPV ha manifestado que "solo podemos decir que la familia tiene todo el derecho a denunciar lo que crea y que esto lo tiene que dirimir la justicia".

Y han aclarado que "nosotros en ningún caso valoramos y confrontamos con la familia, sino que nos dirigimos a la administración para que tome las medidas necesarias para que estas situaciones no vuelven a pasar. No queremos ningún tipo de violencias en las aulas. Y nada puede justificar una violencia de este tipo".

Contenido de la denuncia

Según la denuncia presentada por el menor de edad, este explica que estando en clase le lanzó "dos bolitas de papel" a un compañero, levantándose posteriormente para recogerlas y tirarlas a la papelera de la clase. Y entonces el profesor, "en el momento de ir a tirar las bolitas de papel", se encontraba cerca, "reprochándole este que se haya levantado de la silla y que iba a llamar al profesor de guardia".

Concentración realizada en lunes en el IES Cotes Baixes para mostrar su repulsa a la agresión sufrida por el docente / INFORMACIÓN

Y entonces, siempre según el relato del alumno, "el profesor, en ese mismo instante y sin mediar palabra, le ha propinado una bofetada en el lado izquierdo de la cara, devolviéndole el denunciante otra bofetada en la cara", diciéndole "qué haces pegándome, eres un gordo de mierda, se lo voy a decir a la jefa de Estudios que me has pegado, te vas a cagar".

Así, tras informar a la jefa de Estudios y hablar esta con el profesor, el docente pidió disculpas al alumno, "reconociendo la bofetada que le había propinado, no aceptando las disculpas el denunciante", según la denuncia del menor.

Tras esto, el centro avisó por teléfono a la madre de que había habido una "incidencia", sin concretar, registrándose poco después la supuesta agresión al profesor por parte de la progenitora y otro hijo de 17 años.

Detenciones

La madre quedó en libertad con cargos el sábado, imponiéndole el juez de guardia medidas cautelares. Entre ellas personarse cada 15 días en el juzgado y una orden de alejamiento por la que no puede ni acercarse ni comunicarse con el docente ni con ningún testigo de los hechos.

Por su parte, el otro detenido estaba el pasado lunes pendiente de ser llamado a declarar por la Fiscalía de Menores. Ambos están acusados de un delito de lesiones y otro de atentado a la autoridad.

Concentración celebrada el martes contra la agresión sufrida por el profesor / INFORMACIÓN

Esta agresión al docente motivó que el martes se realizara una concentración en la plaza de España de Alcoy, a la que asistieron unas 250 personas, para mostrar su respaldo al profesor y exigir a Educación medidas para frenar la violencia en las aulas.

El sindicato Stepv alerta de que se han registrado en los últimos 15 meses en la Comunidad Valenciana 32 agresiones a docentes, 11 de ellas físicas. Y este caso ha llevado a que muchos centros de Secundaria se hayan movilizado y expresado su rechazo al ataque registrado en Alcoy