Un conductor sufre un infarto y atropella a una mujer en pleno centro de Alcoy

Un conductor ha arrollado a una mujer en pleno centro de Alcoy tras sufrir una indisposición al volante. Los hechos se han registrado sobre las 10:30 horas en la calle Sant Nicolau, cuando todo apunta el hombre ha sufrido un infarto, según han informado fuentes policiales.

Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han explicado que hasta el lugar se han desplazado una unidad del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y una unidad del Soporte Vital Básico (SVB).

Así, el equipo médico ha asistido a la mujer de 65 años por traumatismo craneoencefálico y dolor lumbar. Y además han asistido al conductor del coche, un hombre de 59 años, por una "patología previa" que ha podido ocasionar el accidente. En el lugar también se han personado agentes de la Policía Local.

Ambos han sido trasladados al Hospital Virgen de Los Lirios de Alcoy en sendas ambulancias. Fuentes cercanas al caso han señalado que las lesiones de la mujer en un principio no parecían revestir excesiva gravedad, aunque esto lo debía confirmar la exploración a la que se iba a someter en el centro hospitalario.