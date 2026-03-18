Las Fiestas de Alcoy calientan motores

Los Moros y Cristianos de Alcoy ya calientan motores. El montaje del Castillo y la Enramada ya están en marcha, la próxima semana se descubrirá el cartel de fiestas y el Ayuntamiento ha pedido este miércoles colaboración para garantizar la seguridad de las personas en los balcones y calles durante las Fiestas.

La Enramada ha empezado a montarse esta semana, tras la renovación realizada para este año. El castillo también está en pleno montaje y el sábado 28 de marzo se dará el pistoletazo a los festejos previos con la presentación del cartel y la Vespra d'Abril en el teatro Calderón.

Montaje del castillo de fiestas de Alcoy la pasada semana / Juani Ruz

Además, este miércoles el Consistorio ha recordado que con la llegada de los Moros y Cristianos, las calles de Alcoy se llenan de gente y se hace un uso mucho más intensivo de elementos de las fachadas como balcones y miradores.

Y con el fin de evitar desprendimientos y proteger especialmente a las personas, tanto a aquellas que ocupan las viviendas como a los peatones y público que disfrutan de los actos festeros desde la vía pública, el Ayuntamiento de Alcoy ha emitido un bando para concienciar sobre la necesidad de mantener los edificios en condiciones óptimas de seguridad.

El mantenimiento adecuado de las fachadas y balcones es vital para proteger a las personas, que son las verdaderas protagonistas de nuestra fiesta Jordi Martínez — Concejal de Fiestas de Alcoy

Este documento recuerda a todas las personas propietarias de inmuebles situados en el área del recorrido festero su deber legal de conservación e inspección periódica de las edificaciones, mediante el Informe de Evaluación del Edificio.

"La propiedad es la única responsable de los percances que se puedan ocasionar como consecuencia del incumplimiento de esta obligación por no ofrecer las condiciones de habitabilidad pertinentes. Para garantizar la ausencia de riesgos, no se permitirá la utilización de los elementos constructivos que ya cuenten con un expediente abierto en el Consistorio relativo a su seguridad física", han recordado desde la Corporación municipal.

Inspección visual en breve

De forma complementaria a este aviso, y como medida preventiva aprobada por la Junta de Gobierno, los Servicios Técnicos Municipales realizarán próximamente una inspección meramente visual desde la calle de los inmuebles por donde transcurren los actos, notificando a las personas titulares las posibles deficiencias observadas a simple vista para que puedan actuar a tiempo.

Ayudas

Cabe destacar que, para facilitar el mantenimiento y la adecuación del entorno urbano, el Ayuntamiento de Alcoy dispone de convocatorias de subvenciones destinadas a la reparación y restauración de fachadas, elementos estructurales y eliminación de riesgos.

Precisamente, el Consistorio ha resuelto de forma definitiva hace unas semanas la concesión de estas ayudas por un importe global cercano a los 111.000 euros. Esta inversión beneficia a diversas propiedades para rehabilitar fachadas y medianeras de la ciudad, cubriendo entre un 50 % y un 75 % del presupuesto dependiendo de la actuación y favoreciendo así la conservación del parque edificatorio local.

El concejal de Fiestas, Jordi Martínez, ha recordado que "el objetivo principal es que toda la ciudadanía pueda vivir y disfrutar de los días de Sant Jordi con la máxima tranquilidad en la calle".

Por ello ha destacado que "el mantenimiento adecuado de las fachadas y balcones es vital para proteger a las personas, que son las verdaderas protagonistas de nuestra fiesta, y por eso desde el Ayuntamiento hacemos este llamamiento a la prudencia mientras ofrecemos líneas de ayudas económicas para facilitar estas reparaciones a los propietarios".