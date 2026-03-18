El profesor agredido en Alcoy no sabe quién le mordió en la oreja

El profesor de instituto de Alcoy que sufrió un brutal ataque el pasado viernes en el que perdió parte de la oreja no ha podido identificar al autor del mordisco. Por estos hechos, fueron denunciados un joven de 17 años, hermano de un alumno del profesor, y su madre. El profesor agredido ha sido citado este viernes en la Fiscalía de Menores para prestar declaración como perjudicado por estos hechos. Una comparecencia que tenía como objetivo aclarar la participación del menor en la agresión, así como evaluar el alcance de las lesiones sufridas.

Sin embargo, la declaración no ha servido para arrojar más luz sobre lo que ocurrió en la brutal agresión ocurrida el viernes en el IES Cotes Baixes de Alcoy. El profesor ha asegurado que ambos se lanzaron sobre él de manera simultánea y no pudo ver quién de los dos fue el autor del mordisco que le seccionó parte de la oreja. El suceso se registró sobre las 13:30 horas en el IES Cotes Baixes, cuando ambos se presentaron en el centro, tras ser avisada la madre de un problema que había protagonizado su hijo, al que habían llamado la atención. Según la denuncia, una vez allí, exigieron ver al profesor, al que habrían atacado, dando puñetazos y patadas, y le intentarían inmovilizar con un "mataleón". En medio del ataque, uno de los detenidos supuestamente le mordió en la oreja. En la confusión del momento, el profesor agredido no puede precisar cuál de los dos fue el autor del mordisco.

Fuentes cercanas al caso indicaron que los informes médicos han descartado la necesidad de una reconstrucción de la oreja mediante cirugía, lo que apunta a que la pérdida de tejido no sería de gran entidad. En cualquier caso, será necesario determinar si la lesión deja secuelas estéticas, un elemento relevante para la valoración jurídica de los hechos.

Orden de alejamiento

Por estos hechos fue detenida en un primer momento la madre del menor. El juzgado de guardia en Alcoy acordó el pasado fin de semana la puesta en libertad provisional de la mujer, investigada por los delitos de lesiones y atentado a funcionario público. El juez acordó también una orden de alejamiento por el que la imputada no podrá acercarse al docente. Por su parte, el menor está en libertad a la espera de ser citado por la Fiscalía de Menores. Las fuentes consultadas por este diario indicaron que el adolescente sería citado a lo largo de la próxima semana. Una comparecencia en la que se le impondrá una orden de alejamiento por la que, al igual que su madre, no podrá acercarse al docente. La víctima ha confirmado ante la Fiscalía de Menores que está de acuerdo con que se imponga la medida y que no quiere que ambos se acerquen a él.

El delito de atentado a la autoridad en el ámbito educativo se produce cuando se utiliza violencia, intimidación grave o resistencia activa contra un profesor mientras este se encuentra en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas. Desde la reforma del Código Penal, los profesores tienen la consideración de autoridad pública, lo que eleva las penas frente a agresiones que antes podían considerarse simples faltas o delitos de lesiones. Este refuerzo legal no solo busca castigar con mayor rigor (pudiendo acarrear penas de prisión), sino que refuerza la protección jurídica del profesorado en el ejercicio de sus funciones, blindando su figura para garantizar la convivencia y el respeto dentro del ecosistema escolar.

Esta agresión al docente motivó que el martes se realizara una concentración en la plaza de España de Alcoy, a la que asistieron unas 250 personas, para mostrar su respaldo al profesor y exigir a Educación medidas para frenar la violencia en las aulas.