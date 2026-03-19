La Generalitar reconoce en un estudio el "difícil encaje" del polígono de La Canal de Alcoy por su impacto ambiental

La Generalitat reconoce en un estudio ambiental las dificultades que supondría el desarrollo del polígono industrial en La Canal de Alcoy por su impacto en el ecosistema. Así, advierte de que tendría "efectos medioambientales indeseables" y que "desde el punto de vista ambiental tiene un difícil encaje en el territorio".

Estas valoraciones forman parte de la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica (DATE) del Plan General Estructural de Alcoy (antes denominado PGOU), cuyo contenido se ha publicado este miércoles 18 de marzo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Pese a que este estudio positivo fue emitido en diciembre de 2024 y comunicado por el Ayuntamiento en enero de 2025, no ha sido hasta ahora que se ha publicado en el DOGV. Este paso es clave para desbloquear lo que será el nuevo PGOU de Alcoy, y aporta también interesantes apreciaciones sobre el proyecto de La Canal.

Este Plan General que se lleva tramitando desde hace años no contempla ya el proyecto de La Canal, motivo por el que Generalitat, Cámara de Comercio y Ayuntamiento han impulsado un Plan Especial para recalificar un millón de metros cuadrados al margen de esta herramienta, de forma de que agilizar una actuación que está levantando una enorme polémica, al igual que su predecesora Alcoinnova, impulsada por la empresa La Española en una zona cercana, también en La Canal.

Viabilidad

La viabilidad del polígono Alcoi Sud va a depender sobre todo del resultado de su evaluación ambiental. Y la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica del Plan General Estructural, emitida por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio en base al documento redactado por el Ayuntamiento y los cambios derivados de los informes solicitados a las distintas administraciones competentes, ya advierte de los problemas que una actuación así representa. Así, esta comisión valida las consideraciones de este documento y lo hace suyo.

Este documento, iniciado hace 15 años, contemplaba en un primer momento, como alternativa uno, el desarrollo de una zona industrial en la linde con Ibi, donde ahora se proyecta Alcoi Sud, y mantenía la de Alcoinnova, pero desaparecen finalmente al optarse por la "alternativa 2 modificada", explicando que Alcoinnova se cae debido a que los tribunales tumbaron esta actuación.

Y advierte de los "efectos medioambientales indeseables" que generaría una actuación industrial en La Canal. Así, señala que se escoje la alternativa 2, donde se realiza la "supresión de aquellas actuaciones que desde el punto de vista ambiental tienen un difícil encaje en el territorio. Es el caso de los Sectores Serelles-Solana 2/3, Xirillent-Golf, Nou Estepar y suelo industrial de La Canal".

Evaluación simplificada o completa

Así, esto vendría a reforzar por ejemplo la necesidad de que el proyecto de Alcoi Sud se someta a una evaluación ambiental ordinaria, es decir completa, en lugar de una simplificada como por ahora se está realizando. Un informe del Ayuntamiento de Alcoy reclama que se opte por este estudio ordinario, dado las serias dudas que hay sobre su impacto en una zona de gran valor ambiental junto al parque natural de la Font Roja, y bajo la cual se encuentra el acuífero del Molinar, clave para el abastecimiento del agua de la ciudad. Pero la simplificada es más rápida.

Ese informe del departamento de Medio Ambiente de Alcoy alerta de la falta de garantías que ofrece el proyecto respecto a la protección del acuífero. Y otro del Ayuntamiento de Ibi lo considera incompatible con la legislación y ambientalmente "inaceptable".

PGOU

En cuanto al Plan General de Alcoy, esta evaluación ambiental donde se recogen las valoraciones sobre el polígono de La Canal es el paso más complejo para contar con un renovado instrumento de ordenación urbanística.

La tramitación de lo que era antes el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se cambió hace años, dividiéndose en dos partes. Por una parte el Plan General Estructural, que aborda temas generales para establecer por ejemplo el uso de las zonas, y que se divide en dos partes, la ambiental, que ya tiene el visto bueno autonómico, y la urbanística. Y por otra parte el Plan General Pormenorizado, donde se concretan normas como por ejemplo las alturas de los edificios... cuya competencia es plenamente municipal.

Así, el paso dado por la Generalitat allana la aprobación del Plan General Estructural, por lo que ahora el Consistorio se centra en la parte urbanística, requiriendo la aprobación final de la Generalitat de todo este documento estructural. Así, la parte urbanística se debe presentar ahora Alcoy es más rápida que la parte ambiental.

Del mismo modo, este documento ambiental, cuya aprobación estaba pendiente desde 2019, tiene una vigencia de cuatro años, tiempo en el que se tiene que proceder a la aprobación del Plan General, ya que en caso contrario tendría que volverse a realizar la evaluación ambiental.

En este Plan General se contemplan unos 900.000 metros cuadrados para suelo industrial y terciario, de los que son 700.000 para industrial en las zonas de Pagos y sur del casco urbano, donde se completará la zona industrial de la zona de Santiago Payá, Beniata y Sant Benet, y 200.000 metros cuadrados de terciario en la zona del Viaducto y en la entrada sur a Alcoy.