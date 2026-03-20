La Cámara de Comercio defiende Alcoi Sud pese a las advertencias ambientales de la Generalitat sobre La Canal

La Cámara de Comercio de Alcoy ha valorado positivamente la publicación de la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica (DATE) del Plan General Estructural, al considerarla un paso decisivo para avanzar en el desarrollo administrativo del Parque Empresarial Alcoi Sud (PEAS). Este posicionamiento llega apenas unos días después de que la Generalitat advirtiera del “difícil encaje ambiental” de actuaciones industriales en la zona de La Canal.

Desde la entidad empresarial destacan que el documento autonómico corrige lo que consideran un “error histórico” del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1989, que calificaba como suelo no urbanizable de especial protección terrenos junto a la A-7. Con la nueva evaluación, estos pasan a ser considerados suelo no urbanizable común, en línea con la clasificación existente desde hace décadas en el término municipal de Ibi.

Incoherencias urbanísticas

El vicepresidente de la Cámara, Natxo Gómez, ha señalado que el nuevo Plan General “reactualiza la realidad del territorio” y elimina incoherencias urbanísticas. En su opinión, esta modificación abre la puerta a futuros desarrollos empresariales y refuerza la apuesta por el proyecto Alcoi Sud, cuya tramitación sigue en marcha a la espera de informes sectoriales.

Desde la entidad explican que el Plan General Estructural es muy anterior al PEAS, cuyo primer documento oficial -el Documento Inicial Estratégico- se presentó en julio de 2025. Por tanto, la DATE evalúa un contexto previo y, en todo caso, hace referencia a un antiguo proyecto industrial ya descartado por vía judicial, no al actual parque empresarial.

En este sentido, la Cámara subraya que la principal novedad del Plan General no es la validación del PEAS, sino la corrección de una clasificación errónea del suelo heredada del PGOU de 1989. En aquel documento, los terrenos colindantes a ambos lados de la A-7 fueron considerados suelo no urbanizable de especial protección forestal y paisajística, pese a tratarse en realidad de terrenos agrícolas.

“El PEAS es un proyecto inédito, diferente y en otra ubicación, que busca encajar con todas las garantías medioambientales”, ha defendido el vicepresidente, quien subraya que la iniciativa pretende frenar la falta de suelo industrial en Alcoy y evitar la salida de empresas hacia otros municipios.

Proyecto estratégico

La Cámara insiste en que el desarrollo del parque empresarial deberá someterse a todos los estudios necesarios -ambientales, económicos y sociales- dentro del Plan Especial actualmente en tramitación, incorporando las limitaciones y correcciones que determinen las administraciones competentes. Además, recalca que las actividades previstas serán de bajo impacto ambiental.

En este contexto, Gómez ha apelado a la “máxima responsabilidad” de todas las partes implicadas, al considerar que se trata de un proyecto estratégico para el futuro económico de la ciudad, tanto en términos de tejido industrial como de empleo.

Este posicionamiento contrasta con las conclusiones del informe ambiental de la Generalitat, que advertía recientemente de los “efectos medioambientales indeseables” de un desarrollo industrial en La Canal y recomendaba excluir este tipo de actuaciones del planeamiento estructural por su impacto sobre un entorno de alto valor ecológico, próximo al parque natural de la Font Roja y al acuífero del Molinar.

Noticias relacionadas

Pese a ello, la aprobación de la DATE ha desbloqueado el Plan General de Alcoy tras más de una década de tramitación, permitiendo avanzar en la planificación urbanística de la ciudad. En paralelo, el futuro del Parque Empresarial Alcoi Sud queda ahora condicionado a los informes ambientales y sectoriales que deberán determinar si, a diferencia de proyectos anteriores, logra finalmente encaje en el territorio.