Un viaje al Alcoy de 1907: la publicación sobre Moros y Cristianos llega al fondo documental

El repositorio digital del Ayuntamiento de Alcoy, BIVIA, ha incorporado a sus fondos un ejemplar único titulado "Alcoy Extraordinario", una publicación histórica dedicada a las fiestas de Moros y Cristianos del año 1907. El documento procede de la biblioteca particular del periodista alcoyano Enrique García Albors y fue donado por su hija, Margarita García del Portillo, junto con otros libros que pasarán a formar parte permanente de los fondos municipales.

La iniciativa editorial estuvo a cargo del musicólogo Víctor Espinós e impulsada por jóvenes alcoyanos residentes en Madrid, motivados por la nostalgia de su ciudad natal ante la cercanía de las fiestas de Sant Jordi. La obra recopila trabajos literarios, artísticos y musicales de autores destacados de la época, como Gonzalo Cantó, Miguel Santonja, Gonzalo Faus, Ricardo Boronat, Santiago Mataix y Enrique Peidro, y se cierra con el cartel oficial de las fiestas de 1907.

Alcoyanos en Madrid

«Alcoy Extraordinario» refleja también la fuerte presencia de alcoyanos en la capital de España a comienzos del siglo XX. Tal y como relata el periodista y político Santiago Mataix, era habitual encontrarse con paisanos en diversos ámbitos profesionales y culturales. Desde la política y el periodismo -con figuras como Antonio Aura Boronat, José Cort Gosálbez o Cristóbal Botella- hasta las ciencias y la medicina, con profesores y farmacéuticos como Emilio Colomina, Carlos Mataix Aracil y Martín Bayod.

El mundo artístico y musical contaba asimismo con personalidades de renombre, como Emilio Sala, Ricardo M.ª Navarrete, Adolfo Durá, José Pérez (Peresejo), los hermanos Enrique y Francisco Laporta, Matilde Torregrosa, Gonzalo Barrachina o Enrique Peidro.

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El ejemplar, considerado un documento excepcional por su valor histórico y cultural, ya está disponible para consulta pública de forma gratuita a través de BIVIA. Los interesados pueden acceder directamente al archivo en el siguiente enlace: Alcoy Extraordinario en BIVIA.