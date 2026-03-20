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Un viaje al Alcoy de 1907: la publicación sobre Moros y Cristianos llega al fondo documental

La publicación sobre las fiestas de Moros y Cristianos, donada por la familia García Albors, se puede consultar de forma abierta junto a otros fondos históricos municipales

Imagen de Alcoy en 1907, fecha de la publicación que se aporta al fondo documental.

Imagen de Alcoy en 1907, fecha de la publicación que se aporta al fondo documental. / INFORMACIÓN

Amaya Marín

El repositorio digital del Ayuntamiento de Alcoy, BIVIA, ha incorporado a sus fondos un ejemplar único titulado "Alcoy Extraordinario", una publicación histórica dedicada a las fiestas de Moros y Cristianos del año 1907. El documento procede de la biblioteca particular del periodista alcoyano Enrique García Albors y fue donado por su hija, Margarita García del Portillo, junto con otros libros que pasarán a formar parte permanente de los fondos municipales.

La iniciativa editorial estuvo a cargo del musicólogo Víctor Espinós e impulsada por jóvenes alcoyanos residentes en Madrid, motivados por la nostalgia de su ciudad natal ante la cercanía de las fiestas de Sant Jordi. La obra recopila trabajos literarios, artísticos y musicales de autores destacados de la época, como Gonzalo Cantó, Miguel Santonja, Gonzalo Faus, Ricardo Boronat, Santiago Mataix y Enrique Peidro, y se cierra con el cartel oficial de las fiestas de 1907.

Alcoyanos en Madrid

«Alcoy Extraordinario» refleja también la fuerte presencia de alcoyanos en la capital de España a comienzos del siglo XX. Tal y como relata el periodista y político Santiago Mataix, era habitual encontrarse con paisanos en diversos ámbitos profesionales y culturales. Desde la política y el periodismo -con figuras como Antonio Aura Boronat, José Cort Gosálbez o Cristóbal Botella- hasta las ciencias y la medicina, con profesores y farmacéuticos como Emilio Colomina, Carlos Mataix Aracil y Martín Bayod.

El mundo artístico y musical contaba asimismo con personalidades de renombre, como Emilio Sala, Ricardo M.ª Navarrete, Adolfo Durá, José Pérez (Peresejo), los hermanos Enrique y Francisco Laporta, Matilde Torregrosa, Gonzalo Barrachina o Enrique Peidro.

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El ejemplar, considerado un documento excepcional por su valor histórico y cultural, ya está disponible para consulta pública de forma gratuita a través de BIVIA. Los interesados pueden acceder directamente al archivo en el siguiente enlace: Alcoy Extraordinario en BIVIA.

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