Así va a "resonar" el 750 aniversario del patronazgo de San Jorge de Alcoy
El RadioClub Comarcal de Alcoy difundirá la efeméride a todo el mundo con un indicativo especial
El Ayuntamiento de Alcoy y la Asociación de San Jorge han presentado una nueva iniciativa para conmemorar el 750 aniversario del patronazgo de San Jorge, impulsada por el RadioClub Comarcal de Alcoy.
La actividad consistirá en la emisión de un indicativo de radio especial y único, el AO750SJ (Alfa Oscar setecientos cincuenta San Jorge), que estará activo desde el 6 hasta el 26 de abril para contactar con operadores de todo el planeta, según se ha dado a conocer este lunes en un acto en el Ayuntamiento.
Durante estos 21 días, los miembros del club local, entidad integrada en la Unión de Radioaficionados Españoles (URE), operarán desde sus estaciones para atender las llamadas de aficionados globales.
Esta actividad demuestra la implicación del tejido asociativo local para hacer grande esta conmemoración histórica,
Los participantes podrán comunicarse mediante fonía, telegrafía, empleando el código Morse, y a través de diversos modos digitales. Además, se ha habilitado una plataforma web específica donde se registrarán los contactos y se generará un ranking competitivo diferenciado entre participantes de Europa y del resto del mundo.
Esta página incluirá también enlaces directos a los portales web de Turismo del Ayuntamiento de Alcoy y de la Asociación de San Jorge, permitiendo así que personas de todo el mundo puedan obtener información detallada sobre este evento y la ciudad.
Recompensas
La organización ha establecido un sistema de recompensas para quienes consigan un número determinado de conexiones, otorgando diplomas conmemorativos de bronce con ocho contactos, de plata con doce y de oro para aquellos que alcancen quince. Los impulsores de la iniciativa estiman que el nombre de Alcoy podrá llegar a escucharse en más de 150 países gracias a esta acción.
Es un auténtico honor utilizar las ondas para visibilizar el 750 aniversario y ofrecer a compañeros de todos los continentes la oportunidad de adentrarse en nuestra historia
El concejal de Fiestas, Jordi Martínez, ha valorado el proyecto subrayando la oportunidad que supone para la ciudad. "Esta actividad demuestra la implicación del tejido asociativo local para hacer grande esta conmemoración histórica, logrando que nuestra cultura y nuestras tradiciones lleguen a lugares donde sería muy difícil acceder, lo que supone una promoción internacional excelente que beneficia directamente la imagen y el prestigio de nuestro municipio".
Los radioaficionados actuarán como verdaderos embajadores de nuestra fiesta
Por su parte, el representante de la junta directiva de la Asociación de San Jorge, Manolo Llorca, ha agradecido el trabajo de estos operadores. "Los radioaficionados actuarán como verdaderos embajadores de nuestra fiesta, dedicando horas de su tiempo personal y sus propios equipos tecnológicos para compartir un hito tan importante para todos los alcoyanos con miles de personas alrededor del mundo".
Finalmente, los representantes del RadioClub Comarcal de Alcoy, Pedro Llorca y Salva Moreno, han explicado el esfuerzo de coordinación que requiere esta cita. "Es un auténtico honor utilizar las ondas para visibilizar el 750 aniversario y ofrecer a compañeros de todos los continentes la oportunidad de adentrarse en nuestra historia, todo ello mientras participan en un evento competitivo que movilizará el interés de miles de operadores".
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