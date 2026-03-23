Movilizaciones en los hospitales de Alcoy y Orihuela por la falta del plus de peligrosidad en Resonancia Magnética

Movilizaciones en los hospitales de Alcoy y Orihuela al no cobrar parte de trabajadores del área de Resonancia Magnética el plus de peligrosidad. UGT ha convocado protestas para este lunes por la mañana en estos tres centros hospitalarios para denunciar el incumplimiento del acuerdo alcanzado hace ya cuatro meses con la Conselleria de Sanidad, por el que se les iba a abonar este complemento que sí que cobra el personal estatutario de este servicio.

Los trabajadores afectados por este incumplimiento en la provincia de Alicante son 17, y se trata de empleados que pertenecían a la empresa Inscanner, que realizaba las resonancias a través de un acuerdo con la conselleria. En diciembre de 2021 se produjo la reversión del servicio de la privada a la pública, por lo que tiene la consideración de personal laboral y no personal estatutario.

En Elda también estaba prevista la movilización, al haber 7 empleados afectados, pero finalmente no se ha llegado a realizar al estar cumpliéndose con el abono, según fuentes sindicales.

Imágenes de las protestas en Alcoy del personal de Radiología / Juani Ruz

Así, desde UGT reclaman Sanidad ejecute con su compromiso, se publique el acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y abone el complemento a estos trabajadores, donde figuran técnicos superiores y personal de enfermería, que protestan por el incumplimiento del acuerdo alcanzado con el personal laboral del servicio de Resonancia Magnética.

El sindicato denuncia que "la administración no está respetando los compromisos adquiridos con este colectivo profesional, lo que supone un deterioro de las condiciones laborales y un impacto potencial en la calidad asistencial". Así, se obliga tanto a los técnicos superiores como al personal de enfermería "a trabajar en el departamento de radiodiagnóstico, pero sin abonar el plus de peligrosidad, que sí cobra el personal estatutario de la Conselleria de Sanidad".

Por ejemplo, en el caso del Hospital de Alcoy, los 26 técnicos superiores de Rx de la conselleria sí que cobran este plus, pero no los 10 que forman parte del personal laboral tras la citada reversión.

El personal laboral sigue sin cobrar el plus de peligrosidad pese a que se exponen igual que el personal estatutario en el área de Radiología Hèctor Climent — Pediatra y delegado sindical de UGT en el Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy

Todo pese a que "el servicio de Radiodiagnóstico utiliza radiaciones ionizantes, mientras que la resonancia magnética trabaja por radio frecuencia". Así, "en la actualidad tenemos 10 demandas judiciales en los juzgados para el abono de este complemento, o en su defecto que no sean destinados al servicio de RX. En cuanto a categorías profesionales no se reconoce la categoría de jefa de negociado, incluso con una disposición favorable desde conselleria".

El sindicato reclama el cumplimiento íntegro de los acuerdos firmados, así como el respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras afectados. En este sentido, advierten de que estas movilizaciones suponen "un primer paso dentro de un calendario de acciones si no se producen avances inmediatos".

Protesta en el Hospital Vega Baja de Orihuela por el impago del plus de peligrosidad en Radiología / INFORMACIÓN

Hèctor Climent, delegado sindical del Hospital de Alcoy, ha recordado que llevan un año pidiendo que el personal laboral también cobre el plus de peligrosidad: "Exigimos el cumplimiento del convenio que se firmó. A pesar de que llevamos un año pidiéndolo, el personal laboral sigue con cobrar el plus de peligrosidad pese a que se exponen igual que el personal estatutario", señalando que es una demanda "por justicia retributiva".

Por su parte la concejal del PSOE Teresa Sanjuán ha estado presente en la movilización, mostrando su apoyo a los trabajadores y reclamando a Sanidad que cumpla con los acuerdos.

En el Hospital Virgen de los Lirios son 10 los empleados en esta situación, mientras que en el Hospital Vega Baja de Orihuela son siete. En el Hospital General Universitario de Elda son otros siete, que según UGT ya están cobrando el plus. Del mismo modo también habçia convocadas movilizaciones en tres hospitales de València y en los de Castellón de la Plana, Vila-real, Sagunto, Gandia y Xàtiva.

Este medio ha tratado de contactar con la Conselleria de Sanidad sobre estas protestas, sin que haya respondido por ahora.

Comisión negociadora

UGT ha recordado que las propuestas pactadas en la comisión negociadora de resonancias magnéticas" incluían la reducción de la jornada laboral a equiparación con el personal estatutario, la implementación de la retribución en concepto de carrera profesional, el cumplimiento acuerdos resolución 27 de junio de 2024, el crédito horario adicional de 15 horas delegado/a de prevención y aplicación del art.27.1 radiolectrología".

Y ha destacado que "UGT firmó el preacuerdo, aunque lo consideró insuficiente. El sindicato apuesta por un convenio único para todo el personal y una convergencia hacia la estatutarización voluntaria. La administración aceptó la propuesta de reunión en el primer semestre de 2026, para hacer seguimiento del acuerdo, y en su caso revisar el contenido en función de otros avances legislativos o acuerdos. Sin embargo, como ha ocurrido con el acuerdo firmado para València y Castelló, la no publicación en el DOGV, deja las mejoras en papel mojado".