El PP denuncia el abandono de esta calle de Alcoy

"La calle Oliver es una de las más olvidadas por el gobierno de Toni Francés". Desde el Partido Popular de Alcoy "consideramos lamentable el estado de conservación que presenta esta zona de la ciudad, donde la falta de mantenimiento por parte del ejecutivo municipal es cada vez más evidente", ha comunicado la formación este lunes en un comunicado.

"Queremos alertar, especialmente, de la práctica desaparición de la señalización vial en varios tramos de la vía, una situación que genera inseguridad tanto para conductores como para peatones. Las marcas viales, esenciales para regular el tráfico y prevenir accidentes, se encuentran completamente desgastadas o han desaparecido, sin que se hayan llevado a cabo actuaciones para su reposición", han lamentado.

Jordi Reig, concejal del PP en el Ayuntamiento de Alcoy, apunta que “esta situación no es puntual, sino que responde a una dejadez continuada en el mantenimiento urbano. Nos preguntamos cuál es el motivo por el que este gobierno gestiona tan mal los recursos públicos y exigimos que se ponga en marcha de inmediato la reposición de la señalización vial para garantizar la seguridad en la calle”.

"Desde el PP insistimos en la necesidad de priorizar las reparaciones e intervenciones urgentes que afectan directamente a la seguridad de los ciudadanos, así como de atender las demandas vecinales con mayor diligencia".