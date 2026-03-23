Estos son los grandes reclamos turísticos de la imagen promocional de las Fiestas de Alcoy en su Año Jubilar

El Ayuntamiento de Alcoy ha dado a conocer la imagen promocional de las Fiestas de Moros y Cristianos de 2026. Este año, el diseño tiene como protagonista indiscutible la figura del Sant Jordiet y la imagen ecuestre de San Jorge, acompañada del logotipo del Año Jubilar que conmemora el 750 aniversario del patronazgo del santo en la ciudad. Se trata de una imagen captada por Luis Carbonell.

Esta creatividad estará presente tanto en la publicidad estática de las entradas al municipio como, fundamentalmente, en las campañas de difusión orientadas a atraer visitantes de fuera de l'Alcoià y El Comtat, según ha informado este lunes el Consistorio.

Además, la celebración de este Año Jubilar supone una oportunidad clave que se debe aprovechar para atraer turistas de manera continuada durante todo el año y no solo durante los días de las fiestas. Esta efeméride excepcional permite diseñar acciones y estrategias que consoliden Alcoy como un destino de interés los 365 días, desestacionalizando las visitas y generando un atractivo constante en torno al patrimonio, la historia y la cultura vinculadas a la figura de San Jorge.

La concejal de Turismo, Lorena Zamorano, ha subrayado la importancia de esta acción: "Este año, dado el cariz más espiritual que tienen nuestras fiestas por ser Año Jubilar, lo que conlleva atraer a un segmento turístico muy específico, y con motivo del 750 aniversario del patronazgo de Sant Jordi, hemos querido que la imagen de promoción turística esté ligada a esta iconografía. Valoramos el enorme impacto de esta imagen para dar a conocer nuestra identidad festiva más allá de nuestro territorio. Debemos aprovechar un evento histórico como el Año Jubilar, que nos permite atraer a un mayor número de turistas durante todo el año, lo cual se traduce inevitablemente en un impulso económico directo para nuestra hostelería, nuestro pequeño comercio y, en definitiva, el sector turístico, generando oportunidades y estabilidad económica para la ciudad".

Hay que tener en cuenta que el objetivo principal de esta acción es funcionar como una marca puramente turística. Por este motivo, la estrategia comunicativa se centra en el nombre de la celebración para facilitar su rápida identificación en el exterior, del mismo modo que otras grandes citas internacionales como las Fallas. La fórmula más tradicional e institucional, que recoge la dedicación explícita de las fiestas en honor al patrón, quedará plasmada en el cartel oficial que se descubrirá el próximo sábado 28 de marzo.