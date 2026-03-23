La ruta de senderismo más fácil de Alicante para hacer con niños: un paseo corto con un sorprendente paisaje

La llegada de la primavera marca uno de los mejores momentos del año para disfrutar del senderismo. Con temperaturas suaves, días más largos y paisajes que recuperan su verdor, cada vez son más las personas que aprovechan esta época para salir a caminar y reconectar con la naturaleza. No hace falta enfrentarse a rutas difíciles ni a largas travesías: en muchos casos, pequeños recorridos cercanos a núcleos urbanos permiten descubrir entornos sorprendentes sin grandes complicaciones.

Además, el senderismo se ha consolidado como una de las actividades favoritas para desconectar del ritmo diario. Caminar por un entorno natural mejora la salud física y aporta beneficios mentales, ayudando a reducir el estrés y a recuperar una sensación de calma que cada vez resulta más necesaria. En la provincia de Alicante, la combinación de montaña, barrancos y pequeños espacios naturales ofrece múltiples opciones, y entre ellas destaca un enclave singular en el municipio de Ibi: la Font Negra.

La Font Negra de Ibi

La Font Negra es una fuente tradicional de Ibi que da nombre a un pequeño paraje natural situado en el entorno del Barranc d’Ibi. Este rincón cuenta con un bosque, una zona recreativa bajo la sombra de árboles de hoja caduca y, en épocas lluviosas, la aparición de un pequeño arroyo con pozas y saltos de agua.

La propia fuente brota junto al curso intermitente del barranco, lo que explica que su aspecto varíe mucho en función de las lluvias. En años húmedos, el entorno se transforma y ofrece una imagen mucho más atractiva, con agua visible, pequeñas cascadas y zonas donde detenerse a disfrutar del paisaje.

Este enclave ha estado presente en la vida de los vecinos de Ibi desde hace décadas. De hecho, la Font Negra era un lugar habitual de encuentro, especialmente en celebraciones como la tradicional “Mona de Pascua”, cuando muchas familias acudían a pasar el día al aire libre.

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La ruta de senderismo

La Font Negra es un rincón con encanto y muy accesible. Llegar es sencillo: se puede aparcar junto al polígono industrial cercano a la carretera CV-805, a la entrada o salida de Ibi en dirección a Tibi. Desde allí, un sendero conduce hasta unas escaleras que descienden hacia el merendero y la fuente. El recorrido es corto y apto para todas las edades, lo que lo convierte en una opción ideal para una escapada rápida, un paseo en familia o simplemente para desconectar durante un rato en plena naturaleza.