¿De cuándo data el caballo de la Aparición de San Jorge de Alcoy?

El caballo de la Aparición de San Jorge de las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy data de entre los siglos XVII y XIX. Esta es la conclusión a la que ha llegado la datación científica realizada a este emblemático elemento de los festejos, en una iniciativa del Alférez Moro 2026 de la filà Realistas, Miguel Espí Mayor.

Así, con una probabilidad del 88,9 %, se sitúa su construcción entre 1693 y 1878, dato que se reveló en la noche del lunes en la presentación del libro “De la Caballería a la Aparición. Ritual, Fiesta e identidad”.

A la izquierda. Alcoy diurante las fiestas en 1886. A la derecha, el Sant Jordiet en los años 1927, 1928 y 1929 / INFORMACIÓN

El IVAM CADA Alcoy acogió este acontecimiento cultural y festero. Una obra que une emoción, historia y ciencia alrededor de uno de los elementos más icónicos de la tradición alcoyana, sobre el que cabalga el Sant Jordiet y con el que se cierran los festejos.

Reconstrucción interior del caballo a través de las radiografías realizadas / INFORMACIÓN

El acto del lunes, cargado de simbolismo y sentimiento colectivo, estuvo marcado por la revelación de la datación científica del caballo de la Aparición.

Los estudios realizados por especialistas de la Universidad de Salamanca sitúan con una probabilidad del 62,6 % el caballo entre los años 1810 y 1878. Un proceso en el que además se han realizado radiografías al caballo para ver su interior y estructura.

Un momento de la presentación en el IVAM CADA / Juani Ruz

Este descubrimiento no solo aportó rigor académico, sino que también reforzó el valor patrimonial y emocional de una pieza que forma parte de la identidad profunda de Alcoy.

La velada se desarrolló en varios bloques que combinaron testigos emocionales, investigación histórica y análisis científico. Los hermanos Espí Mayor, impulsores del proyecto junto a la familia Espí Mayor y su séquito, compartieron el origen y el recorrido de esta iniciativa, mientras que investigadores Francisco Fernando Simon y Jordi Linares Domínguez como historiador profundizaron en las claves documentales e interpretativas del estudio.

Una de las radiografías realizadas al caballo del Sant Jordiet / INFORMACIÓN

Uno de los momentos más esperados fue la intervención de los científicos Rubén Rivas y Begoña Quintana, responsables de la datación, que explicaron el proceso y las conclusiones de un trabajo que conecta pasado y presente con una precisión sorprendente.

Homenaje colectivo

Más allá de la investigación, el libro se presentó como un homenaje colectivo: en la fiesta, a la tradición y a todas las generaciones que han mantenido vivo el ritual de la Aparición de San Jorge. En el contexto del 750 aniversario de su patronazgo, esta obra se consolidó como un hito que dignifica y proyecta hacia el futuro el patrimonio festivo alcoyano.

A la izquierda, foto de Matarredona con dos hombres sobre el caballo, donada por el Alferez Moro. A la derecha, el Sant Jordiet de 1912 y 1913 / INFORMACIÓN

El acto contó como maestra de ceremonias con la colaboradora de la Alferecía y periodista Amàlia Garrigós.

Con una edición de 2.000 ejemplares y una futura versión digital y accesible, “De la Caballería a la Aparición”, en castellano y Valenciano, nace con vocación de perdurar, emocionar y continuar despertando fascinación.