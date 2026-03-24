Así da inicio Alcoy a la II Semana del Diseño y la Innovación

Dènou, la II Semana del Diseño y la Innovación de Alcoy, se inaugura este martes con el inicio de una programación que, durante toda la semana, convierte la ciudad en un espacio de encuentro entre diseño, industria, formación y creatividad.

Una iniciativa que, en su segunda edición, se consolida como plataforma para visibilizar el talento local, conectar a profesionales, empresas e instituciones y generar nuevas oportunidades de colaboración entre formación, industria y diseño.

Un momento de la inauguración / INFORMACIÓN

El acto de apertura ha servido para presentar oficialmente esta nueva edición y, al mismo tiempo, abrir al público la exposición central ‘Alrededor de la mesa’, una propuesta que pone el foco en la mesa como eje de la vida mediterránea: un espacio donde convergen trabajo, conversación, creatividad y convivencia.

Àlex Cerradelo, vicealcalde y concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Alcoy, ha señalado que “la inauguración de Dènou marca el inicio de una semana en la que el diseño se convierte en punto de encuentro entre industria, talento y ciudad”.

La inauguración de Dènou marca el inicio de una semana en la que el diseño se convierte en punto de encuentro entre industria, talento y ciudad Àlex Cerradelo — Vicealcalde y concejal de Promoción Económica de Alcoy

En este sentido, ha destacado que “propuestas como ‘Al voltant de la taula’ reflejan muy bien esa capacidad del diseño para generar diálogo, conectar disciplinas y poner en valor todo lo que somos como territorio, desde nuestra tradición industrial hasta nuestra proyección hacia el futuro”.

Estudios locales

En esta exposición participan tres estudios de diseño locales -Nidos Arquitectura Interior, PiC Arquitectura y Pilar Molina Interior Design Studio- que, a través de distintas intervenciones espaciales, ofrecen una mirada contemporánea sobre cómo habitamos y compartimos los espacios.

PiC Arquitectura plantea una cocina concebida como un paisaje doméstico en el que dialogan la rigidez geométrica del pavimento existente y formas más orgánicas, vegetación y materiales que suavizan el ambiente. La propuesta entiende la cocina no solo como un espacio funcional, sino como un lugar de calma, equilibrio y desconexión en la vida cotidiana.

El vicealcalde durante la inauguración / INFORMACIÓN

Por su parte, Nidos Arquitectura Interior construye una escenografía habitable que toma como punto de partida el mosaico Nolla original para ordenar toda la intervención. A partir de ahí, propone una interpretación serena y duradera de la cocina mediterránea, donde la mesa aparece como verdadero corazón de la casa, lugar de encuentro, conversación y tiempo compartido.

La propuesta de Pilar Molina Interior Design Studio, bajo el concepto ‘Taules de Sarga’, se desarrolla en dos espacios que exploran la mesa como elemento relacional y vertebrador. Desde una recepción hasta una oficina híbrida, la instalación entrelaza materiales, texturas, sensaciones y usos para conectar diseño, industria y territorio, evocando al mismo tiempo la memoria textil de Alcoy y las nuevas formas de habitar y trabajar.

La muestra, que puede visitarse hasta el 19 de abril en el Centro Cultural Mario Silvestre, cuenta además con la colaboración de empresas del entorno, reforzando el vínculo entre diseño e industria y poniendo en valor la capacidad productiva, creativa y colaborativa del territorio.

‘Pequeños placeres’, diseño textil desde la mirada del alumnado

La jornada ha comenzado con la inauguración, también hasta el 19 de abril en el Centro Cultural Mario Silvestre, de ‘Pequeños placeres’, una instalación efímera desarrollada por la Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi (EASD) que reúne propuestas de diseño textil ilustrado inspiradas en movimientos artísticos del siglo XX e integradas en la arquitectura de la Casa de Cultura.

El certamen se alargará hasta el sábado 28 de marzo / INFORMACIÓN

La muestra, realizada en colaboración con Aitex y Acetex, incluye también proyectos de textil hogar ilustrado creados por alumnado dentro de un concurso con votación popular, ofreciendo una mirada actual sobre el bienestar, la intimidad del hogar y los pequeños gestos cotidianos.

'Hospitality Talks': diseño, turismo y materiales en diálogo

La programación de este martes continúa esta tarde en el Parque Tecnológico Urbano de Rodes con Hospitality Talks, una sesión de mesas redondas que abordará el papel del diseño en el ámbito del "contract", el turismo y la innovación en materiales. El encuentro estará moderado por Andrés Rubín de Celis, periodista especializado en diseño y colaborador de la Revista Interiores.

La primera mesa, ‘Contract, la capacidad de transformación’, reunirá a Fede Fuster, presidente de Hosbec; José Revert, CEO de Grupo Voolcan; y Óscar Vidal, de Óscar Vidal Studio. Los tres aportarán una visión complementaria desde el ámbito empresarial, industrial y del diseño sobre cómo el "contract" impulsa la transformación, valor y competitividad.

Otro comento de la inauguración / INFORMACIÓN

La segunda mesa, ‘Nuevos materiales para el diseño de una experiencia sensorial’, contará con la participación de Andrea Casanova, Executive Director de Panespol; Joan Gisbert, CEO de Creavalo; Rosalía Sebastián, directora de arte en Odosdesign; Manu Botella, Project Manager I+D+I de Actiu; y Cari García, diseñadora acústica en Eliacoustic. La conversación abordará la innovación material, la investigación aplicada al producto y al espacio, así como el confort sensorial como parte esencial de la experiencia de uso .

Diseño, formación e industria en una programación abierta a la ciudad

La programación de Dènou 2026 continuará el miércoles 25 de marzo en Rodes con la inauguración de la exposición ‘Alcoy, Talento y Diseño’, en la que la EASD de Alcoy presentará una selección de trabajos de alumnado de Animación, Gráfico, Producto, Moda, Interiores, Ilustración Aplicada y Fotografía ante empresas asistentes. Un encuentro que favorece el contacto entre escuela y empresa y pone en valor el talento creativo aplicado a distintos sectores.

El jueves 26 de marzo se celebrará una de las jornadas centrales de esta edición. Por la mañana, el alumnado del Campus de Alcoy de la UPV protagonizará Caja Negra, una actividad en la que analizará la estética, los ámbitos de uso y las tipologías de productos diseñados y fabricados por empresas del entorno, presentando propuestas vinculadas a su potencial evolutivo.

También ese mismo día, Aitex acogerá el Observatorio de las Tendencias Hábitat, un proyecto que recoge y presenta información estratégica sobre tendencias del sector para facilitar a las empresas una base útil de análisis en ámbitos como gerencia, marketing, diseño o I+D.

Acto central

Ya por la tarde, el Parque Tecnológico Urbano de Rodes acogerá el acto central de Dènou 2026, bajo el título ‘Disseny local, talent global’. La apertura institucional contará con la participación de Toni Francés, alcalde de Alcoy, y Àlex Cerradelo, vicealcalde y concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Alcoy. El acto estará conducido y moderado por Pilar Civis, directora de la Revista Interiores.

La primera parte del encuentro incluirá la mesa redonda ‘Talento Joven, una nueva mirada’, con la participación de Sigfrido Serra, fundador y director creativo de Sigfrido Serra Studio; Javier Moreno, fundador y director creativo de Bambú Studio; y María Daroz, arquitecta y cofundadora de Viruta Lab. Tres perfiles que representan nuevas formas de entender el diseño, la creatividad, la dirección de arte y la construcción de universos de marca desde una mirada contemporánea.

A continuación, tendrá lugar la ponencia ‘Diseño en Acción’, a cargo de Inma Bermúdez, diseñadora industrial, fundadora de Studio Inma Bermúdez y Premio Nacional de Diseño 2022, una de las voces más reconocidas del diseño español actual. La jornada concluirá con un 'afterwork' pensado como espacio de encuentro e intercambio entre profesionales, empresas, estudiantes e instituciones.

Final

La programación se completará el sábado 28 de marzo con la visita guiada ‘Industria Puente de Creación’, un recorrido con salida desde la Plaza de España para descubrir espacios y proyectos vinculados a la relación entre industria, diseño y creación en la ciudad.

Con esta segunda edición, Dènou reafirma su voluntad de consolidarse como un punto de encuentro que impulsa el diseño como motor de transformación industrial y cultural, conectando talento, empresa e innovación desde Alcoy hacia un contexto más amplio y contemporáneo